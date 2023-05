Nashik Crime: लोहोणेरला गावठी दारू अड्ड्यावर छापा; पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्यासह पथकाची कारवाई

Nashik Crime : लोहोणेर (ता.देवळा) येथे गुरुवारी (ता.२५) सकाळी नाशिक जिल्हा पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्यासह पथकाने अवैध गावठी दारू भट्टीवर छापा टाकून दारू तयार करण्यासाठी लागणारे रसायन व साहित्य नष्ट केले.

यावेळी पथकाने ८७ हजार ३६८ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. स्वतः पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी गावठी हातभट्टी अड्ड्यावर छापा मारल्याने सर्रास उघड्यावर दारू विकणारे आणि बनविणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

या कारवाईत देवळा पोलिस ठाण्यात दोन आरोपींवर राज्य दारूबंदी अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. (Raid at Lohoner Gavthi Liquor Store action of team with Superintendent of Police Shahaji Umap Nashik Crime)

गुरुवारी (ता.२५) सकाळी सहाला लोहोणेर (ता.देवळा) येथे नाशिक ग्रामीण पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी पथकासह अवैध गावठी दारू बनविण्यात येत असलेल्या हातभट्टीवर छापा टाकला.

याप्रसंगी संशयित रामू माळी (रा. लोहोणेर) आणि गिरणा नदी किनारी असलेल्या सिद्धिविनायक किराणा दुकानात गावठी हातभट्टीची दारू तयार करण्यासाठी लागणारा एक हजार ४८५ किलो वजनाचा काळा गूळ विनापरवाना मिळून आल्याने दुकान मालक प्रदीप बच्छाव या दोघांविरोधी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक एम.एस.भामरे, श्री. मोरे, महिला पोलिस नाईक श्रीमती.जाधव, रामप्यारी गणोरे, श्री.वाघमारे, श्री. झाल्टे, श्री. भुसाळ, श्री.वायकंडे, श्री. चारोस्कर यांनी ही कारवाई केली.