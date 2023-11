By

Nashik Crime : अन्न व औषध प्रशासनाने मालेगाव येथील मसाले उत्पादकावर छापा टाकत लाखोचा मसाला आणि मिरची जप्त केली.

दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर भेसळयुक्त अन्न पदार्थांवर कार्यवाही घेण्याबाबतची मोहीम सुरु आहे. (Raid on Spice Manufacturer in Malegaon Lakhs of masala chilli powder seized Nashik Crime)

या मोहिमेत मालेगाव येथील सीमा मसाले प्रॉडक्ट प्रा.लि. या ठिकाणी अन्न सुरक्षा अधिकारी योगेश देशमुख यांनी छापा टाकून मसाल्याची तपासणी केली असता मिर्ची आणि मसाल्यामध्ये कायद्याप्रमाणे खाद्य रंग वापरण्यास बंदी असूनही उत्पादकाकडे खाद्य रंगाचा साठा मिळून आला.

यावेळी पथकाने १ लाख ६१ हजार ४०० रुपये किमतीचा मसाला आणि मिर्ची जप्त केली.