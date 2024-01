Nashik News: ट्रॅक्टरच्या धडकेने रेल्वे फाटक बंद! निफाड स्थानकाजवळ दीड तास वाहतुकीचा खोळंबा

निफाड : सुरत-सापुतारा-पिंपळगाव-निफाड-येवला- शिर्डी या महामार्गावर गुरुवारी (ता. ४) दुपारी अडीचच्या सुमारास रेल्वे फाटक बंद पडल्याने दोन्ही बाजूकडून सुमारे दीड तास वाहतूक खोळंबली होती.

यामुळे दोन्ही बाजूने तीन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. (Railway gate closed due to tractor collision One half hour traffic jam near Niphad station Nashik News)