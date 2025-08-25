Nashik Crime : रेल्वे पोलीस आणि आरपीएफ सतर्क; काशी एक्स्प्रेसमधील ६० हजारांचा आयफोन चोरणाऱ्याला पकडले

नाशिक रोड: रेल्वे पोलिस आणि रेल्वे सुरक्षा बलाच्या सतर्क गस्तीदरम्यान काशी एक्सप्रेसमधून चोरलेला साठ हजार रुपयांचा आयफोन जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी विशाल भीकन कोपरे (वय २७, रा. पवारवाडी, नाशिक रोड) याला अटक करण्यात आली आहे..रेल्वे पोलिस ठाण्याचे संतोष उफाडे, श्री. पाटील, श्री. काळे व रेल्वे सुरक्षाबल नाशिक रोड येथील मनीषकुमार सिंह, के. के. यादव हे गस्त घालत असताना गोपनीय माहितीवरून मालधक्का परिसरात तपास केला. त्यात संशयित विशाल भिकन कोपरे (वय २७, रा. सुभाष रोड, पवारवाडी, नाशिक रोड) याच्या खिशात निळ्या रंगाचा आयफोन सापडला. .त्याने चौकशीत तो मोबाईल नाशिक रोड रेल्वे स्थानकावरून काशी एक्सप्रेसच्या एसी ए वन कोचमधून चोरी केल्याची कबुली दिली. पोलिस पडताळणीत २१ ऑगस्ट रोजी प्रवाशाचा चोरीस गेलेला मोबाइल हाच असल्याचे निश्चित झाले. सदर आयफोन किंमत साठ हजार रुपयांचा असून, तो जप्त करण्यात आला व विशाल कोपरे याला अटक करण्यात आली..Cyber Crime : दोन बँक खात्यात १५ लाख जमा, पाच लाख काढले; नाशिकमधील ‘सायबर फ्रॉड’चा पर्दाफाश.या कारवाईत नाशिक रोड रेल्वे पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सचिन बनकर, रेल्वे सुरक्षा बलाचे पोलिस निरीक्षक नवीन प्रताप सिंह, संतोष उफाडे-पाटील, शैलेंद्र पाटील, बाळासाहेब आव्हाड, राज बच्छाव, सुभाष काळे, तसेच रेल्वे सुरक्षाबलाचे मनीष कुमार सिंग, सागर वर्मा, के.के. यादव यांनी सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.