नाशिक

Nashik Road Railway Station : नाशिक रोड रेल्वेस्थानकावर प्रवाशांना मिळणार हायटेक सुविधा; भुसावळ विभागाकडून तयारीचा आढावा

Railway Inspection Intensifies Ahead of Kumbh Mela : आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भुसावळ विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पुनीत अग्रवाल यांनी नाशिक रेल्वेस्थानकाची तपासणी करून प्रवासी सुविधा, स्वच्छता व सुरक्षिततेचा आढावा घेतला.
Nashik Road Railway Station

Nashik Road Railway Station

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक रोड: आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भुसावळ विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पुनीत अग्रवाल यांनी विभागीय शाखा अधिकाऱ्यांसह देवळाली व नाशिक रेल्वेस्थानकांची सखोल तपासणी केली. या तपासणीत स्थानकांची स्वच्छता, प्रवासी सुविधा, रेल्वे मार्गांची तांत्रिक स्थिती तसेच एकूणच कार्यक्षम तयारीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
railway
bhusawal
Infrastructure
Indian

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com