Nashik Road Railway Station : नाशिक रोड रेल्वेस्थानकावर प्रवाशांना मिळणार हायटेक सुविधा; भुसावळ विभागाकडून तयारीचा आढावा

नाशिक रोड: आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भुसावळ विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पुनीत अग्रवाल यांनी विभागीय शाखा अधिकाऱ्यांसह देवळाली व नाशिक रेल्वेस्थानकांची सखोल तपासणी केली. या तपासणीत स्थानकांची स्वच्छता, प्रवासी सुविधा, रेल्वे मार्गांची तांत्रिक स्थिती तसेच एकूणच कार्यक्षम तयारीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला..नाशिक रेल्वेस्थानक परिसरासह संकेत कक्ष, नियंत्रण कक्ष यांची बारकाईने पाहणी करण्यात आली. कुंभमेळ्यादरम्यान अपेक्षित लाखो भाविकांना अखंड, सुरक्षित व दर्जेदार प्रवास सुविधा देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष उपाययोजनांचा हा भाग असल्याचे रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सर्व बाबींचे परीक्षण करण्यात आले..दरम्यान, शुक्रवारी (ता. २) विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक अग्रवाल यांनी कसबे सुकेने, खेरवाडी व ओढा रेल्वेस्थानकांचीही व्यापक तपासणी केली होती. या वेळी सुरू असलेल्या कामांचा आढावा, स्थानकांची स्वच्छता, प्रवासी सुविधा, रेल्वे मार्गांची सद्यःस्थिती तसेच कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवरची कार्यक्षम तयारी यावर भर देण्यात आला. नांदगाव रेल्वेस्थानकाचीही सखोल तपासणी करण्यात आली. स्थानकाची एकूण कार्यपद्धती, स्थानकाबाहेरील वर्दळ क्षेत्र, प्रवासी सुविधा, रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांती कक्षांचा आढावा घेत सुरक्षितता, स्वच्छता, प्रवासी सोयी-सुविधा व पायाभूत सुविधांतील सुधारणा यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे पायाभूत सुविधा व प्रवासी सेवांचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी भुसावळ विभागाकडून अशा तपासण्या सातत्याने सुरू राहणार असल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.