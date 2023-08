Nashik Rain Crisis : दोन वर्षांपासून सोयाबीनला सोन्याचा भाव मिळत असल्याने यंदा निफाड तालुक्यात सरासरीपेक्षा १२५ टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनचा पेरा झाला. मात्र, पावसाने ओढ दिल्याने त्याचा फटका पिकाला बसला.

शिवाय तणनाशक फवारणी शेतकऱ्यांच्या अंगलट आली. निफाड तालुक्यातील सुमारे २० टक्के म्हणजे पाच हजार एकरावरील सोयाबीन पिकाची पाने पिवळी पडली आहेत.

याबाबत शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्याने तालुका कृषी अधिकारी सुधाकर पवार यांच्या पथकाने थेट बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली. (Rain Crisis Soybeans hit in Niphad Taluka Fear of 20 percent yellowing of crop and reduction in production nashik)

निफाड तालुक्यात २५ हजार एकरावर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे. टप्प्याटप्प्याने झालेल्या पेरणीतून सोयाबीनचे पीक चांगलेच बहरले होते. ऐन भरात असताना पावसाने मोठी ओढ दिली. त्यामुळे उशिराने पेरणी झालेल्या पिकाला पाऊस व तणनाशक फवारणीचा फटका बसला.

सुमारे पाच हजार एकरावरील सोयाबीनचे पीक पिवळसर झाले आहे. पिंपळगाव बसवंत, कोकणगाव, साकोरे मिग परिसरातील पिकांची पाहणी पथकाने केली. त्यात कुंदेवाडी कृषी संशोधन केंद्राचे डॉ. योगेश पाटील, प्रा. भालचंद्र मस्के यांनी अन्नद्रव्ये व विद्राव्य खतांची शिफारस केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दरम्यान, पीक पिवळे पडल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन घटण्याची भीती सतावत आहे. शेतकरी प्रशांत मोरे, आशा लोकणार, बबेभाऊ बोरस्ते, ज्ञानदेव बोरस्ते यांच्या बांधावर जाऊन पथकाने पाहणी केली. कृषी अधिकारी गणपत शिंदे, प्रमोद पाटीलही उपस्थित होते.

"मोठ्या अपेक्षेने सोयाबीनची पेरणी केली. मात्र, पीक मोठ्या प्रमाणात पिवळसर झाले आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशकांचा खर्च वाया जाण्याची भीती आहे."\

-आशा लोकणार, महिला शेतकरी, कोकणगाव

"उशिराने पेरणी झालेल्या सोयाबीनची पिके पावसाने ओढ दिल्याने काही प्रमाणात पिवळी पडली आहेत. तज्ज्ञांनी संबंधित शेतकऱ्यांना खतांच्या मात्राची शिफारस करून उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे." -सुधाकर पवार, तालुका कृषी अधिकारी, निफाड