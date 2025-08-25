नाशिक

Nashik News : नाशिककरांना मोठा दिलासा: पाऊस कमी झाला तरी गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू; गोदाकाठ पुन्हा पाण्याखाली

Gangapur Dam Water Release After Heavy Rain : नाशिकला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आल्याने गोदावरी नदी दुथडी भरून वाहत आहे, त्यामुळे गोदाकाठची मंदिरे पाण्याखाली गेली आहेत.
Updated on

नाशिक: जिल्ह्यात रविवारी (ता. २४) पावसाचा जोर कमी होता. पण, नाशिकला पाणीपुरवठा करणारे गंगापूर धरण ९७ टक्के भरल्याने धरणाचे दरवाजे रविवारी पुन्हा उघडण्यात आले. धरणातून ९९० क्यूसेकने गोदावरीत विसर्ग केला जात आहे. त्यामुळे गोदाघाटावरील छोटी-मोठी मंदिर व सांडवे पाण्याखाली गेले. दरम्यान, हवामान विभागाने दोन दिवस जिल्ह्याला ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे.

