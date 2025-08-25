Nashik News : नाशिककरांना मोठा दिलासा: पाऊस कमी झाला तरी गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू; गोदाकाठ पुन्हा पाण्याखाली

नाशिक: जिल्ह्यात रविवारी (ता. २४) पावसाचा जोर कमी होता. पण, नाशिकला पाणीपुरवठा करणारे गंगापूर धरण ९७ टक्के भरल्याने धरणाचे दरवाजे रविवारी पुन्हा उघडण्यात आले. धरणातून ९९० क्यूसेकने गोदावरीत विसर्ग केला जात आहे. त्यामुळे गोदाघाटावरील छोटी-मोठी मंदिर व सांडवे पाण्याखाली गेले. दरम्यान, हवामान विभागाने दोन दिवस जिल्ह्याला ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे. .गेल्या आठवड्याच्या पूर्वाधात जिल्ह्याला पावसाने झोडपून काढले. पण उत्तरार्धात त्याचा जोर ओसरला आहे. रविवारी (ता. २४) दिवसभर नाशिकमध्ये अधूनमधून हलक्या ते मध्यम सरींनी हजेरी लावली. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या खरेदीसाठी घराबाहेर पडलेल्या नाशिककरांचे हाल झाले. पाणलोट क्षेत्रात पावसाने विश्रांती घेतली असली तरी गंगापूर धरण ९७ टक्के भरले आहे. धरणात सध्या ५४६७ दलघफू साठा आहे. धरण परिचालन सुचीनूसार सकाळी अकराला प्रथम ६९८ क्यूसेकने विसर्ग सुरू करून त्यात ९९० क्यूसेकपर्यंत वाढ केली गेली..इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ व सुरगाणा या पट्ट्यात पावसाने उघडीप दिली आहे. त्यामुळे भातशेतीच्या कामांना सुरवात झाली आहे. अन्य भागात ठिकठिकाणी हलका पाऊस झाला. एकीकडे पावसाचा जोर कमी असला तरी २६ पैकी १६ धरणांमधून सध्या विसर्ग सुरू आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार सोमवारी (ता. २५) तसेच बुधवारी (ता. २७) जिल्ह्याला ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे. याकाळात काही ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज आहे..या धरणांमधून विसर्गसततच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील धरणे ९० टक्के भरली असून त्यात ६३ हजार ५४४ दलघफू साठा निर्माण झाला आहे. गंगापूरसह दारणा- ६०२४, काश्यपी- ६४०, वालदेवी- ४०७, आळंदी- ८७, भावली- ३८२, भाम- १११९, वाघाड- ८८९, तिसगाव- ६८, करंजवण- १६९६, नांदूरमध्यमेश्वर- १२६२०, वाकी- १९८, कडवा- ११७६, पालखेड- ३३१०, पुणेगाव- ४५० व ओझरखेडमधून ४४३ क्यूसेकने विसर्ग सुरू आहे..CM Devendra Fadnavis: महायुती एकत्र लढेल आणि जिंकेलही; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास.नऊ दिवसांत ८० मिमी पाऊसजिल्ह्यात ऑगस्टच्या १५ तारखेपर्यंत केवळ ४८ मिमी पाऊस झाला. पण, गेल्या नऊ दिवसांत पावसाने बॅकलॉग भरून काढला आहे. रविवारी सकाळपर्यंत सरासरी १२८ मिमी पावसाची नोंद झाली; तर १ जूनपासून ते आतापर्यंत एकूण ५५१ मिमी पाऊस झाला असून, वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत ५९ टक्के इतके प्रमाण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.