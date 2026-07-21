Monsoon : पावसाची ओढ... चाऱ्याची धास्ती! उत्तर महाराष्ट्रातील ७७ लाख जनावरांसमोर चारा-पाण्याचे संकट

नाशिक - मॉन्सूनने यंदा अपेक्षित हजेरी लावली नसल्याने उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसह पशुपालकांची चिंता वाढू लागली आहे. खरीप हंगामावर परिणाम झाल्यानंतर आता जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही ऐरणीवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या आकडेवारीनुसार नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांत ७७ लाख २३ हजार ८५ जनावरे असून, त्यांच्यासाठी सध्या ८२ लाख ५६ हजार २२० टन चारा उपलब्ध आहे. हा साठा सरासरी अडीच ते तीन महिने पुरेल, असा अंदाज आहे. मात्र, पावसाचा लहरीपणा कायम राहिल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..मॉन्सूनचा दीड महिना उलटूनही नाशिक विभागात अपेक्षित पर्जन्य झालेला नाही. परिणामी पिण्याच्या पाण्यासह खरीप पिकांवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्याचबरोबर जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे.नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर या पाच जिल्ह्यांत मिळून ७७ लाखांहून अधिक लहान-मोठी जनावरे तसेच शेळ्या-मेंढ्या आहेत. या जनावरांसाठी गेल्या वर्षी तीन कोटी २८ लाख १३ हजार ३०७ टन चाऱ्याचे उत्पादन झाले होते. त्यामध्ये हिरवा चारा, गवत आणि मुरघासाचा समावेश आहे. विभागात दरमहा सुमारे २२ लाख ३५ हजार ३५२ टन चाऱ्याची गरज भासते..सध्या विभागात ८२ लाख ५६ हजार २२० टन चाऱ्याचा साठा उपलब्ध आहे. त्यामध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वाधिक ५८ लाख ४४ हजार ७६३ टन चारा असून, तो सुमारे सहा महिने पुरेल. नाशिक जिल्ह्यात दोन लाख ६८ हजार ८५६ टन चारा असून, तो दीड महिना पुरेल, तर नंदुरबारमध्ये केवळ ८६ हजार ९२५ मेट्रिक टन चारा उपलब्ध असून, तो अवघा एक महिना पुरेल, अशी स्थिती आहे. एकूण उपलब्धता पाहता विभागातील साठा सुमारे दोन ते अडीच महिनेच पुरेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..ठळक मुद्दे७७.२३ लाख जनावरांसाठी अवघा अडीच ते तीन महिन्यांचा चारादरमहा २२.३५ लाख टन चाऱ्याची गरजनंदुरबारमध्ये केवळ एका महिन्यापुरताच चारा उपलब्धपाऊस लांबल्यास अन्य विभाग किंवा परराज्यातून चारा आयात करण्याची शक्यताअपुऱ्या पावसामुळे पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न तीव्र होण्याची चिन्हे .गरज पडल्यास बाहेरून चारापशुसंवर्धन विभागाच्या मते सध्या उपलब्ध चारा पुरेसा आहे. पावसाळ्याचा अजूनही मोठा कालावधी शिल्लक असल्याने पुढील पावसामुळे गवत व हिरव्या चाऱ्याच्या उत्पादनात वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, पावसाने पुन्हा दडी मारल्यास नाशिक विभागात चाऱ्याचे संकट निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील अन्य महसुली विभागांतून, तसेच अत्यंत गरज भासल्यास परराज्यातूनही चारा आयात करण्याची वेळ येऊ शकते..पाण्याचाही वाढतोय तुटवडानाशिक विभागाचे सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान ७०७ मिलिमीटर आहे. यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत केवळ १८१.३ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, तो सरासरीच्या २५.६ टक्के इतकाच आहे. अपुऱ्या पावसामुळे धरणांतील पाणीसाठाही झपाट्याने घटत आहे. त्यामुळे शासनाने सध्या उपलब्ध पाणीसाठा प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवला आहे. मात्र, पुढील काळातही पाऊस कमी राहिल्यास जनावरांच्या चाऱ्यासह पाण्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.