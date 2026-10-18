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जळगाव : महापालिका डॉजबॉल क्रीडा स्पर्धेत विजयी रायसोनी विद्यालयाच्या संघासोबत मान्यवर.
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जिल्हा डॉजबॉल स्पर्धेत ‘रायसोनी’ विजयी
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संघात मुले-मुलींचाही सहभाग; इंग्लिश मीडियम स्कूल उपविजयी
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता.१८ : येथील जिल्हा क्रीडा कार्यालय, महानगरपालिका, जिल्हा डॉजबॉल असोसिएशन व बी. यू. एन. रायसोनी विद्यालयातर्फे जिल्हास्तरीय शालेय मनपा क्षेत्रीय व ग्रामीण डॉजबॉल स्पर्धेस बी. यू. एन. रायसोनी विद्यालयाच्या क्रिडांगणावर उत्साहात सुरवात झाली. त्यात १७ वयोगटातील मुले-मुलींच्या जिल्हा मनपा डॉजबॉल क्रीडा स्पर्धेत रायसोनी सेमी इंग्लिश मुले व मुलींचा संघ विजयी, तर इंग्लिश मीडियम स्कूल उपविजयी ठरला.
या स्पर्धेचे उद् घाटन जिल्हा क्रीडा अधिकारी दिलीप दिघे, राष्ट्रीय अँथलेटिक्स खेळाडू पोलिस उपनिरीक्षक कृष्णा पाटील यांनी केले. नगरसेवक नितीन सपके, महापालिका क्रीडा अधिकारी दिनानाथ भामरे, आंतरराष्ट्रीय डॉजबॉल खेळाडू उमाकांत जाधव, विनायक सपकाळे, महाराष्ट्र डॉजबॉल असोसिएशनचे सचिव राजेश जाधव, रायसोनी स्कूलचे मुख्याध्यापक चंद्रशेखर पाटील, मुख्याध्यापक सचिन महाजन यांची उपस्थिती होती. प्रारंभी खेळाडूंनी क्रीडाज्योत मैदानात आणली. त्यावरून मान्यवरांनी मुख्य क्रीडाज्योत प्रज्वलित केली. मैदानाचे पूजन करून व श्रीफळ वाढवून स्पर्धेचे उद् घाटन करण्यात आले. सूत्रसंचालन जिल्हा महिला क्रीडा शिक्षक महासंघाच्या सचिव डॉ. कांचन विसपुते यांनी केले. जिल्हा डॉजबॉल असोसिएशनचे सचिव योगेश सोनवणे यांनी आभार मानले. आजच्या स्पर्धेचे पारितोषिक बी. यू. एन. रायसोनी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक चंद्रशेखर पाटील यांच्या हस्ते विजयी व उपविजयी संघांना देऊन गौरविण्यात आले.