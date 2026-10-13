खासदार वाजेंचे नाशिकरोड स्वागत

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नाशिक : संयुक्त राष्ट्रांच्या ८१ व्या आमसभेत भारताचे प्रतिनिधित्व करून परतलेल्या खासदार राजाभाऊ वाजे यांचे नाशिकरोड रेल्वे स्थानकावर स्वागत करताना कार्यकर्ते.
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खासदार राजाभाऊ वाजेंचे
नाशिक रोडला स्वागत
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, नाशिक रोड, ता. १३ : संयुक्त राष्ट्रांच्या ८१ व्या आमसभेत भारतीय संसदीय शिष्टमंडळात भारताचे प्रतिनिधित्व करून खासदार राजाभाऊ वाजे मंगळवारी (ता. १३) नाशिकमध्ये परतले. न्यूयॉर्क येथील दौरा आटोपून परतलेल्या वाजे यांचे नाशिक रोड रेल्वे स्थानकावर कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले.भारताच्या १२ सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधी मंडळात महाराष्ट्रातून निवड झालेले वाजे हे एकमेव खासदार होते.
५ ते ९ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान न्यूयॉर्क येथे झालेल्या या दौऱ्यात त्यांनी सामाजिक विकास, शाश्वत विकास आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य या विषयांवरील चर्चेत सहभाग घेतला. संयुक्त राष्ट्रांच्या तृतीय समितीतील सामाजिक विकासावरील चर्चेत वाजे यांनी डिजिटल व आर्थिक समावेशन, अन्नसुरक्षा, आरोग्य, सामाजिक संरक्षण आणि शाश्वत विकास या विषयांचा आढावा घेतला. तसेच संयुक्त राष्ट्रांमधील सुधारणा आणि विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावी करण्याबाबतच्या चर्चेतही त्यांनी भूमिका मांडली.
स्वागत समारंभानंतर बोलताना खासदार वाजे म्हणाले, जागतिक व्यासपीठावर काम करताना माझे लक्ष नाशिक जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीकडे होते. आता माझे प्राधान्य पाणीटंचाईचे संकट आणि दुष्काळाच्या आव्हानांवर असेल. शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी, गावांना पिण्याचे पाणी आणि जनावरांना चारा उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा मी पाठपुरावा करणार आहे.