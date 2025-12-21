Igatpuri Farmer Rajendra Pawar : इगतपुरीचा शेतकरी दिल्लीत चमकला! राजेंद्र पवार यांना 'मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया' पुरस्कार

इगतपुरी: अडसरे खुर्द येथील प्रगतिशील शेतकरी राजेंद्र अशोक पवार यांना कृषी क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल राष्ट्रीय स्तरावरील मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. भारतीय कृषी संशोधन संस्था (आयसीएआर) आणि कृषी जागरणतर्फे नवी दिल्ली येथे पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. नवी दिल्ली येथील पुसा कॅम्पसमध्ये झालेल्या सोहळ्यात केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याहस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला..शेतकरी राजेंद्र पवार हे एक उच्चशिक्षित तरुण शेतकरी असून, त्यांनी नोकरीचा पर्याय न निवडता आधुनिक शेतीस प्राधान्य देत शेतीत नवनवीन प्रयोग करण्यावर भर दिला आहे. पवार यांनी विषमुक्त आणि जैविक शेतीचा ध्यास घेतला असून, त्यांनी उत्पादित केलेला शेतीमाल हा पूर्णपणे विषमुक्त आहे. सध्याच्या विषारी उत्पादनांना दुजोरा देत जैविक शेतीचा प्रयोग यशस्वी केला आहे..विशेष म्हणजे, त्यांनी या प्रयोगात झीरो मशागत शेती या पद्धतीचा अवलंब करून एका बेडवरती सलग एक वर्ष कुठलीही मशागत न करता तीन पिके यशस्वीरीत्या घेऊन एक आदर्श घडविला आहे..Agricultural News : नंदुरबारच्या केळी उत्पादकांना दिलासा! ३३ कोटींचा पीकविमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा.त्यांनी बायो मी टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेती (कृषी साक्षरता अभियान) शिबिरात प्रशिक्षण घेतले. कंपनीचे प्रमुख, जीवरसायनशास्त्रज्ञ डॉ. प्रफुल्ल घाडगे यांचे मार्गदर्शन घेतले. शेती तोट्याची न ठरता ती फायद्याची कशी होईल, याकडे त्यांचा कटाक्ष होता. अतिशय जास्त पर्जन्यमान असतानाही या सर्व समस्यांवर मात करत त्यांनी वेगळा पर्याय निवडून सर्व प्रकारचे भाजीपाला पिके उत्पादित करून शेतकऱ्यांसमोर एक आदर्श निर्माण केला. त्यांच्या या आधुनिक आणि प्रगतिशील वृत्तीचाच हा राष्ट्रीय स्तरावरील गौरव झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.