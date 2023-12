Rajya Natya Spardha 2023: जीवनाचे मोल समजावणारे ‘शरणम् शांती’

जीवनात उद्भवणारे प्रसंग अन् त्यातून आपल्या हातून घडणाऱ्या घटनांच्या पापक्षालनासाठी शांततेचा संदेश देणारी नाट्यकृती ‘शरणम् शांती’ ६२ व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेत मंगळवारी (ता. १२) विजय नाट्य मंडळ संस्थेतर्फे सादर झाले.

सतीश कोठेकर लिखित या नाटकाचे वरुण भोईर यांनी दिग्दर्शन केले. (Rajya Natya Spardha 2023 Sharanam Shanti to teach value of life nashik)