Rajya Natya Spardha: सत्य अन् कल्पनेचा खेळ ‘द कॉन्शन्स’

सत्य अन् कल्पनाविलासित सद्सद्विवेकबुद्धीचा खेळ मांडणारी नाट्यकृती ‘द कॉनशन्स’. ६२ व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेत गुरुवारी (ता. ३०) श्री पद्मतारा सामाजिक बहुद्देशीय संस्था, नाशिकतर्फे सादर झाले.

अमेय दक्षिणदास लिखित या नाटकाचे विनय कटारे यांनी दिग्दर्शन केले. (Rajya Natya Spardha Game of Truth and Imagination The Conscience nashik)

शक्यतांना जन्म देतात त्या घटना. कधी सत्य असतात, तर कधी कल्पनाविलासित. अशाच रंजक शक्यतांना आपल्या कल्पनाशक्ती अन् प्रतिभेने सरंचित करण्याचा प्रयत्न लेखकाने केला आहे. बुद्धीने निर्णय घेणे टाळले तर सद्सद्विवेकबुद्धी निर्णय घेते.

श्याम, मीरा आणि मनस्वी या तीन पात्रांभोवती नाटकाचे कथानक आकार घेते. तर्क, नियम आणि निर्णय या स्वयंसिद्ध बीजावर आधारित नाटकातील पात्रांचा प्रवास आधारलेला आहे.

हातून घडलेल्या चुकांपासून परावृत्त करणारा अन् घडलेल्या गुन्ह्यांना शिक्षा देणारा ज्याचा त्याचा कॉन्शन्स असतो हे या नाट्यकृतीतून प्रेक्षकांसमोर येते.

सचिन रहाणे, भावना कुलकर्णी, विनय कटारे या कलावंतांनी नाटकात भूमिका साकारल्या. विनोद राठोड यांनी प्रकाशयोजना, तर प्रणिल तिवडे यांनी नाटकाला पार्श्वसंगीत दिले.

दीपक चव्हाण यांनी नाटकाचे नेपथ्य साकारले. माणिक कानडे यांनी रंगभूषा तर भावना कुलकर्णी यांनी वेशभूषा साकारल्या.

