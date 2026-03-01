Rally of Maharashtra 2026 : नाशिकमध्ये 'रॅली ऑफ महाराष्ट्र'चा थरार! मस्कारेहास डीन विजयाचा प्रबळ दावेदार, तर आदित्य ठाकूर स्पर्धेतून बाद

नाशिक: ‘रॅली ऑफ महाराष्ट्र’च्या सहाव्या फेरीत विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार मंगळूरच्या मस्कारेहास डीन-करुबाह गगन (टीएसआय रेसिंग) जोडीने विजेतेपदाकडे घोडदौड सुरू ठेवली. रविवारी (ता. १) विजेतेपदाच्या घोषणेची औपचारिकता पूर्ण केली जाईल. उपविजेतेपदाचा दावेदार आदित्य ठाकूर-विजेंदर कश्यप जोडीची कार रस्त्यावरून उतरून झालेल्या अपघातामुळे ते स्पर्धेतून बाद झाले. यामुळे कर्णकदूर-मुसा शेरीफ जोडीचा उपविजेतेपदावर दावा वाढला..सुपरस्पेशल स्टेजनंतरच्या शनिवारी सकाळ, दुपार सत्रात झालेल्या मुख्य फेरीत चांगली चुरस अपेक्षित होती. परंतु उपविजेतेपदाचा दावेदार आदित्य ठाकूर, हरकिशन वाडिया, संजीवन अभिमन्यू, अनुश्रीया गुलाटी या स्पर्धकांच्या गाड्यांनी रस्त्यावरून खाली उतरणे, पुलाच्या कथड्याला धडकत अपघात झाल्याने ते स्पर्धेबाहेर गेले आणि रॅलीतील चुरस एकतर्फी झाली..सकाळ सत्रात मस्कारेहास डीन-करूबाह गगन यांनी सुरवातीपासून आघाडी घेतली. त्यानंतर कर्णकदूर-मुसा शेरीफ जोडीने संयमाने वळणावळणाचे डांबरी रस्ते, अचानक समोर येणारे उंचवटे सहजपणे पार करत आघाडी कायम ठेवली. उपविजेतेपदाचा आणखी दावेदार ठाकूर-कश्यप जोडीकडून चांगली अपेक्षा होती. .मात्र मोरचुंडी, पोशेरा भागातील अवघड वळणाच्या ठिकाणी गाडीवर नियंत्रण सुटल्याने त्यांची कार ररत्यांच्या बाहेर जात पुलांच्या कोपऱ्याला धडकत खाली गेली. कारचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने त्यांचे स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले. याच मार्गावर कमांडर सेंटरवरून पुढे जाताना हरिकिसन वाडिया याचे नियंत्रण सुटल्याने कार रस्त्याबाहेर फेकली गेल्याने त्यानेही रॅली सोडून दिली..गुलाटीला किरकोळ दुखापत, कार रस्त्यात आडवीमहिला गटातील एकमेव दावेदार अरेका मोर्टरसच्या अनुश्रीया गुलाटी-अकुता करण यांनी सुरवातीच्या सत्रात आघाडी घेत चांगली कामगिरी केली. परंतु अवघड वळण लक्षात न आल्याने त्यांची कार रस्ता सोडून पूर्णपणे बाहेर गेली. यात गुलाटीला किरकोळ दुखापत झाली. त्यांच्याप्रमाणे स्नॅप रेसिंगच्या संजीवन अभिमून्य-सी. ए. अविनाश जोडीनेही तीच चूक केली. त्यांनाही वळण न वेगात असलेली कार रस्त्याबाहेर गेली. .कारचे नुकसान झाले. गुलाटी-अभिमन्यू हे रविवारी सकाळ सत्रातील रॅलीत सहभागी होऊ शकतात. मात्र त्यांना त्यांच्या गटातील बक्षिसांपासून वंचित राहावे लागेल. नाशिकची रॅली ही स्पर्धकांचा कस लावणारी ठरत असते. त्याप्रमाणे शनिवारचा दिवस कारचालकांची सत्त्वपरीक्षा पाहणारा आणि अपघातांनीच गाजला. रविवारी सकाळ सत्रात पुन्हा मोरचुंडी, पोशेरा, कळंब, ओसिरावा, हिरवे या भागात चालकांचे कसब, कौशल्य पाहण्याची संधी ग्रामीण भागातील नागरिकांना मिळेल. त्यानंतर दुपारी बाराला सपकाळ नॉलेज हब या सर्व्हिस पार्कच्या ठिकाणी पारितोषिक वितरण होईल..Maharashtra Weather Update : मार्चमध्ये उष्णतेच्या लाटा; उन्हाचा चटका अधिक जाणवणार; यंदा उन्हाळ्यात कसं असेल तापमान?.चालकांच्या नावाने घोषणा अन् मदतीसाठी धावचालकांना प्रोत्साहन देताना उपस्थित क्रीडाप्रेमींनी घोषणा दिल्या. तसेच, अपघातांच्या ठिकाणी स्वतः मदतीसाठी येत या परिसरातील बांधवांनी चालकांना तसेच त्यांच्या कारही बाजूला घेत मदतीचा हात दिला. दोन गाड्यांमधील समांतर झुंज प्रेक्षकांसाठी डोळ्यांचे पारणे फेडणारी ठरली. प्रत्येक वळणावर कारवरील नियंत्रण राखताना चालकांनी दाखविलेले धाडस, संतुलन या सर्वांना टाळ्यांच्या गजरात कौतुकाने दाद दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.