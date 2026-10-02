नाशिक

Ramdas Athawale on Reservation Sub-Classification : 'बौद्धांना लाभ, पण मातंग समाजावर अन्याय...'; आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर काय म्हणाले रामदास आठवले?

Ramdas Athawale on Reservation Sub-Classification : रामदास आठवले यांनी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत २०२७ च्या जातीय जनगणनेची आकडेवारी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. मातंग समाजावर अन्याय होऊ नये, यासाठी लोकसंख्येच्या आधारे निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
Ramdas Athawale Raises Concerns Over Impact on Matang Community

Ramdas Athawale Raises Concerns Over Impact on Matang Community

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक : आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा लाभ बौद्ध समाजाला झाला असला, तरी मातंग समाजावर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे २०२७ च्या जातीय जनगणनेचे आकडे समोर आल्यानंतरच उपवर्गीकरणाबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी गुरुवारी नाशिकमध्ये मांडली.

Loading content, please wait...
Nashik
Supreme Court
Ramdas Athawale
Maharashtra Government
caste reservation law
caste-based reservation impact
cultural preservation in Maharashtra

Related Stories

Pali Ramdas Athawale Constitution Statement RPI To Connect All Communities With Its Social Justice And Equality Agenda
Uttamprakash Khandare’s Stand on SC Quota
Ramdas Athawale Praises Vitthal Langhe Leadership Says RPI Will Stand Strongly With Him For Nevasa Development
Ramdas Athawale
Marathi News Esakal
www.esakal.com