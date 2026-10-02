Ramdas Athawale on Reservation Sub-Classification : 'बौद्धांना लाभ, पण मातंग समाजावर अन्याय...'; आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर काय म्हणाले रामदास आठवले?

नाशिक : आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा लाभ बौद्ध समाजाला झाला असला, तरी मातंग समाजावर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे २०२७ च्या जातीय जनगणनेचे आकडे समोर आल्यानंतरच उपवर्गीकरणाबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी गुरुवारी नाशिकमध्ये मांडली..शासकीय विश्रामगृहावर गुरूवारी (ता.१) प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना आठवले यांनी आरक्षण, मराठा आंदोलन, महायुतीतील सत्तावाटप तसेच आगामी निवडणुकांवर भाष्य केले. जातीय जनगणनेतून प्रत्येक समाजाची लोकसंख्या स्पष्ट झाल्यानंतरच आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेतल्यास कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले..महायुतीत आरपीआयला सत्तेत योग्य वाटा मिळत नसल्याची नाराजीही आठवले यांनी व्यक्त केली. पक्षाला दोन महामंडळे आणि किमान एक आमदारकी मिळालीच पाहिजे, अशी स्पष्ट मागणी करत त्यांनी मित्रपक्षांना घरचा आहेर दिला. २०२९ मध्ये नरेंद्र मोदी चौथ्यांदा पंतप्रधान होतील आणि आपणही पुन्हा केंद्रीय मंत्री होऊ, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला आरपीआयचा पाठिंबा असल्याचे सांगत मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास मात्र स्पष्ट विरोध असल्याचे आठवले यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाने उपलब्ध दहा टक्के आरक्षण तसेच सारथी आणि अन्य योजनांचा लाभ घ्यावा, असे ते म्हणाले..Sangli Bank Election : सांगली जिल्हा बँकेत जयंत पाटलांचा 'अकरा प्लस'चा डाव, अध्यक्षपदासाठी चुलत भावाचंही नाव; आमदार पडळकरांचा गंभीर आरोप.विमानतळाला दादासाहेब गायकवाडांचे नाव द्यानाशिक विमानतळाला कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांचे नाव देण्याची मागणी आठवले यांनी पुन्हा केली. ‘जटायू’ नावाला आपला विरोध नसला तरी दादासाहेब गायकवाड यांचे सामाजिक योगदान मोठे असल्याने विमानतळाला त्यांचेच नाव देण्यात यावे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.