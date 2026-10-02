Ramdas Athawale RPI : '2029 मध्ये नरेंद्र मोदी चौथ्यांदा पंतप्रधान होतील आणि मीही पुन्हा केंद्रीय मंत्री होईन'; रामदास आठवले यांना विश्वास

नाशिक : आरपीआयला दोन महामंडळे आणि किमान एक आमदारकी मिळालीच पाहिजे, अशी ठाम मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केलीये. मित्रपक्षांनी आरपीआयच्या वाट्याचा विचार करावा, अशी भूमिका मांडत आठवले यांनी महायुतीतील घटक पक्षांना घरचा आहेर दिला. महायुतीमध्ये आरपीआयला सत्तेत योग्य वाटा मिळत नसल्याची नाराजीही त्यांनी बोलून दाखवली..दरम्यान, २०२९ मध्ये नरेंद्र मोदी चौथ्यांदा पंतप्रधान होतील आणि आपणही पुन्हा केंद्रीय मंत्री होऊ, असा विश्वास आठवले यांनी गुरुवारी (ता. १) नाशिक येथे व्यक्त केला. शासकीय विश्रामगृहात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आठवले यांनी आरक्षण, मराठा आंदोलन, महायुतीतील सत्तावाटप आणि आगामी निवडणुकांसह विविध विषयांवर भाष्य केले..मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षणाला विरोधमनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला आरपीआयचा पाठिंबा असल्याचे आठवले यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास त्यांनी विरोध दर्शविला. मराठा समाजाने उपलब्ध दहा टक्के आरक्षणासह सारथी आणि अन्य योजनांचा लाभ घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले..Gokul Election Mahayuti Seat : राष्ट्रवादीला नऊ, तर भाजप, सेनेला प्रत्येकी सात जागा; 'गोकुळ'साठी महायुतीचे जागांचे सूत्र ठरले, मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम निर्णयाकडे नजरा.ठाकरे बंधूंच्या मोर्चांवर टीकाठाकरे बंधूंच्या मोर्चांवर टीका करताना आठवले म्हणाले की, पूर्वी मोर्चे काढण्याची सवय नसलेल्या ठाकरे बंधूंना आता मोर्चे काढण्याची सवय लागली आहे. मात्र, अशा मोर्चांचा राजकीयदृष्ट्या फारसा फायदा होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला..ईव्हीएमवर काँग्रेसला लक्ष्यमुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही आठवले यांनी फेटाळून लावली. ईव्हीएमचा वापर काँग्रेसच्या काळातच सुरू झाला असल्याचे सांगत निवडणूक आयोग आणि सरकारमध्ये कोणतेही लागेबांधे नसल्याचा दावा त्यांनी केला. बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेतल्या तरी आरपीआयला कोणतीही अडचण नाही. उलट, बॅलेट पेपरवर निवडणूक झाल्यास आरपीआयची मते वाढतील, असेही आठवले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.