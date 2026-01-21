नाशिक

Nashik Ramkal Path : पंचवटीचा कायापालट! दीड किमीचा 'रामकाल पथ' देणार रामायणकालीन अनुभूती

Ramkal Path Project Gains Momentum Ahead of Kumbh Mela : नाशिकच्या पंचवटी परिसरातील रामकुंड ते काळाराम मंदिर दरम्यान आकारास येत असलेल्या 'रामकाल पथ' प्रकल्पांतर्गत घाट सुशोभीकरण आणि रस्ता रुंदीकरणाचे काम वेगाने सुरू असून, यामुळे पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राज्य सरकार आणि नाशिक महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने सीतागुंफा ते रामतीर्थ या १.५ किलोमीटर टापूत होत असलेल्या रामकाल पथाच्या कामात काही मंदिरे, तसेच घरे हलवावी लागणार आहेत. मात्र, या ठिकाणी नवीन मंदिरेही उभी राहणार आहेत. सुशोभीकरणाच्या कामाचा आराखडा महापालिकेतर्फे करण्यात आलेला आहे, असे या कामाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.

