Nashik Ramkal Path : पंचवटीचा कायापालट! दीड किमीचा 'रामकाल पथ' देणार रामायणकालीन अनुभूती

नाशिक: राज्य सरकार आणि नाशिक महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने सीतागुंफा ते रामतीर्थ या १.५ किलोमीटर टापूत होत असलेल्या रामकाल पथाच्या कामात काही मंदिरे, तसेच घरे हलवावी लागणार आहेत. मात्र, या ठिकाणी नवीन मंदिरेही उभी राहणार आहेत. सुशोभीकरणाच्या कामाचा आराखडा महापालिकेतर्फे करण्यात आलेला आहे, असे या कामाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. .अनेक महत्त्वाची स्थळे या पथावर उभारली जाणार आहेत. जगभरातून येणाऱ्या भाविक आणि पर्यटकांसाठी ती आकर्षण ठरणार आहेत. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रामकाल पथाचे काम जोरात सुरू आहे. कुंभमेळ्याचे ध्वजारोहण येत्या ऑक्टोबरच्या अखेरीस होणार असल्याने, पंचवटी परिसरातील कामे युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली आहेत..प्रशासन याकामी अत्यंत बारकाईने लक्ष घालत असून, घाटावरील सर्व मंदिरांची कामे, तसेच रामकाल पथाचे काम सुरू आहे. हे काम करत असतानाच त्यासाठीची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मगच ही कामे होत आहेत. त्या अंतर्गत संबंधित दुकानदार, व्यापारी तसेच मंदिरांचे मालक, पुजारी किंवा संबंधित यांच्याकडून ना हरकत दाखले घेऊन कामे सुरू करण्यात आलेली आहेत. येत्या काही महिन्यांत ती पूर्णत्वाकडे जाणार आहेत, असे या सूत्रांनी सांगितले..रामकालपथ हा पंचवटी परिसरातील रामकुंड, काळाराम मंदिर, सीतागुंफा आणि इतर धार्मिक स्थळांना जोडणारा एक सुंदर, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक मार्ग आहे. त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळणार असून, रामायणकालीन अनुभवदेखील येणार आहेत, असे सांगून या सूत्रांनी, या प्रकल्पांतर्गत रस्ता रुंदीकरण, घाट विकास, पथदीप, वृक्षारोपण आणि पुनर्वसन या कामांचा समावेश आहे..अहिल्यादेवी होळकर पूल ते टाळकुटेश्वर पूल आणि रामकुंड ते काळाराम मंदिर या मार्गांचा विकास, गांधी तलाव व रामकुंड परिासरात प्रभू श्रीरामांची धनुर्धारी भव्य प्रतिकृती, घाट, प्रवेशद्वार, रस्ते, पथदीप, झाडे आणि भिंतींवरील चित्रे यांचा यात समावेश असेल. पुनर्वसन, बाधित कुटुंबांसाठी घरे उपलब्ध करून देणे हादेखील यातील एक भाग असून, रामकाल पथाच्या निर्मितीमुळे कोणीही बाधित होणार नाही, याची शाश्वती प्रशासनाने याआधीच दिली आहे. त्यामुळे बाधितांनाही दिलासा मिळाला आहे, असा दावाही केला..रामकाल पथाचा प्रकल्प सांस्कृतिक आहे, तो पूर्ण होईल तेव्हा त्याचा चांगला सकारात्मक परिणाम दिसेल. काम करताना काही मंदिरे काढावी लागणार आहेत. मात्र, ती ज्यांच्या मालकीची आहेत, ते आणि पुजारी या सर्वांची परवानगी घेऊनच आपण ते काम करीत आहोत. दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर, सत्यनारायण मंदिर याबाबत आपण परवानगी घेतली आहे. संपूर्ण विधी, पूजा, मूर्ती प्राणप्रतिष्ठेचे कार्यक्रम करून त्याची स्थापना करणार आहोत.- मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिका.