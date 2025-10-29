नाशिक

Nashik Fake Voter Registration : एकाच फ्लॅटवर १०० पेक्षा अधिक मतदार! नाशिकमध्ये 'सकाळ'च्या बातमीची गंभीर दखल; मतदान नोंदणी अधिकारी, सिडको अधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू

Over 100 Voters Found Under One Flat Address in Nashik : नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादी क्रमांक ३३१ मध्ये राणेनगर येथील '२ रघुवीर अपार्टमेंट' या एकाच फ्लॅटच्या पत्त्यावर १०० हून अधिक मतदारांची नोंद आढळल्याने खळबळ उडाली आहे.
Fake Voter Registration

Fake Voter Registration

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इंदिरानगर: नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक ३० आणि ३१ मधील राणेनगर, चेतना नगर भागातील मतदार यादी क्रमांक ३३१ मध्ये १०० पेक्षा जास्त मतदार फ्लॅट क्रमांक २ रघुवीर अपार्टमेंट या एकाच पत्यावर आढळून आल्यासंदर्भात रविवारी (ता.२६) सकाळ मध्ये ‘एकाच फ्लॅटमध्ये शंभर पेक्षा जास्त मतदार’ या शीर्षकाखाली बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे मतदान नोंदणी अधिकारी यांच्यासह सिडकोच्या विभागीय अधिकारी जयश्री बैरागी यांनी या संदर्भात फ्लॅट मालक रुक्मिणी सोनपसारे आणि त्यांचा मुलगा राजेश यांच्याकडे चौकशी केली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
election
cidco
voter list
Voter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com