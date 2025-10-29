Nashik Fake Voter Registration : एकाच फ्लॅटवर १०० पेक्षा अधिक मतदार! नाशिकमध्ये 'सकाळ'च्या बातमीची गंभीर दखल; मतदान नोंदणी अधिकारी, सिडको अधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू

इंदिरानगर: नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक ३० आणि ३१ मधील राणेनगर, चेतना नगर भागातील मतदार यादी क्रमांक ३३१ मध्ये १०० पेक्षा जास्त मतदार फ्लॅट क्रमांक २ रघुवीर अपार्टमेंट या एकाच पत्यावर आढळून आल्यासंदर्भात रविवारी (ता.२६) सकाळ मध्ये ‘एकाच फ्लॅटमध्ये शंभर पेक्षा जास्त मतदार’ या शीर्षकाखाली बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे मतदान नोंदणी अधिकारी यांच्यासह सिडकोच्या विभागीय अधिकारी जयश्री बैरागी यांनी या संदर्भात फ्लॅट मालक रुक्मिणी सोनपसारे आणि त्यांचा मुलगा राजेश यांच्याकडे चौकशी केली. .चेतना नगर येथे असलेली ही सुमारे २३ वर्षे जुनी ही सोसायटी आहे. बैरागी यांनी मंगळवारी (ता.२८) या अपार्टमेंटमधील फ्लॅटच्या मालक असणाऱ्या रुक्मिणी सोनपसारे आणि त्यांचा मुलगा राजेश यांच्याकडे चौकशी केली. यात सोनपसारे हे २२ वर्षे त्या याच फ्लॅटमध्ये राहत असून स्वतःचे आधारकार्ड देखील त्यांनी दाखवले. फ्लॅटमध्ये पांडुरंग सोनपसारे, राजेश आणि गजानन व सुन प्रियांका असे पाचच मतदार या फ्लॅट मध्ये राहत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..मनपा कर्मचारी तथा बीएलओ अंबादास विधाते यांनी पडताळा केलेल्या आणि हाच पत्ता असणाऱ्या अजय भालेराव, आदित्य बांतोडे, राजेंद्र देशमुख, राजेंद्र रोनक, राधिका काकड, मुक्ता डोंगरे आदी राहत असलेल्या वसंत पार्क, श्री जी एनक्लेव्ह, श्रीरंग अपार्टमेंट आदी अपार्टमेंटचा स्वतः बैरागी यांनी ठावठिकाणा जाणून घेतला. मनीषा बडगुजर आणि आर्या वाघमारे या दोघा मतदारांचा मात्र त्यांना देखील ठावठिकाणा सापडला नाही. .२९ ऑक्टोबर २०२४ ला अंतिम केलेली ही यादी असून राणेनगर येथील जाजू विद्यालयातील मतदान केंद्रातील ही यादी आहे. त्यात १०० पेक्षा अधिक असलेले कांबळे, पाटील, सांगळे, महाले, बिरारी, अभ्यंकर आदी नावे असलेल्या मतदारांचा पत्ता हाच दाखवण्यात आला आहे..दरम्यान ‘सकाळ’च्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी यादीचा भाग क्रमांक ३२३, ३२५, ३२७, ३३०, ३३१, ३३२ आणि ३४७ ची जबाबदारी असणाऱ्या सर्व बीएलओ यांना या सर्व मतदारांची पडताळी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मनपा कर्मचारी बाजीराव दातीर, अंबादास विधाते, राहुल तांबोळी, सुरेश गोवर्धने ,सिद्धांत दोंदे आदि यावेळी उपस्थित होते..इमारत अनधिकृतपश्चिम मतदारसंघाच्या निवडणूक मतदार नोंदणी शाखेत नावे समाविष्ट करताना संगणकाद्वारे तांत्रिक चूक झाली असावी अशी शक्यता काही मतदारांनी व्यक्त केली आहे. चर्चेत आलेले रघुवीर अपार्टमेंट ही इमारतच अनधिकृत असून या इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला देखील मनपातर्फे मिळालेला नाही. .जुनाट असलेल्या या अपार्टमेंटवर हे नाव देखील कुठे लिहिलेले नाही. १२ फ्लॅट असलेल्या या इमारतीमध्ये बहुतांश भाडेकरू राहतात. संबंधित बिल्डरचा देखील थांगपत्ता लागत नसल्याचे समजते. नियमाप्रमाणे महापालिका येथील अत्यावश्यक सुविधांसाठी अधिकचे शुल्क आकारत आहे. त्यामुळे मतदार नोंदणी करताना नेमके हेच अपार्टमेंट कसे वापरण्यात आले? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..Karad politics:'कऱ्हाडची जनशक्ती आघाडी भाजपवासी'; माजी नगराध्यक्षांसह सहा माजी नगरसेवकांचा प्रवेश; प्रदेशाध्यक्षांकडून स्वागत.संबंधित फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबाची चौकशी केली. तोच पत्ता असणाऱ्या मात्र इतरत्र राहत असलेल्या इमारतींची देखील पाहणी केली. संबंधित बीएलओ यांना सर्व नावांची पडताळणी करून अहवाल देण्यास सांगितले आहे .- जयश्री बैरागी, विभागीय अधिकारी नवीन नाशिक, सिडको.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.