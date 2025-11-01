नाशिक

Nashik News : क्रीडाप्रेमींसाठी खुशखबर! नाशिकमध्ये लॉन्‍सवर बसून सामना पाहण्याची अनोखी सोय, प्रवेश मोफत

Maharashtra and Saurashtra Ready for Ranji Clash at Nashik : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आयोजित रणजी करंडक स्पर्धेतील महाराष्ट्र विरुद्ध सौराष्ट्र यांच्यातील चारदिवसीय सामन्यासाठी नाशिकमधील हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर दोन्ही संघांनी कसून सराव केला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय)तर्फे आयोजित रणजी करंडक स्‍पर्धेतील महाराष्ट्र विरुद्ध सौराष्ट्र यांच्‍यात सामना खेळविला जाणार आहे. शनिवारी (ता. १) हुतात्‍मा अनंत कान्‍हेरे मैदानावर सकाळी नऊपासून सामन्‍याला सुरुवात होईल. तत्‍पूर्वी, शुक्रवारी (ता. ३१) दोन्‍ही संघांनी मैदानावर उपस्‍थित राहून कसून सराव केला.

