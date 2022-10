By

नाशिक : प्रेमसंबंधानंतर लग्नाचे आमिष दाखवून संशयिताने तब्बल सात वर्षे पीडितेवर अत्याचार केले. मात्र खालच्या जातीची असल्या कारणाने लग्नास नकार देणाऱ्या संशयितासह तिघांविरोधात बलात्कार व ॲट्रोसिटी अन्वये नाशिकरोड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Rape by pretense of marriage case registered under Atrocity Nashik Latest Crime News)

हेही वाचा: Nashik Crime News : बळी मंदिराजवळ वृद्धेची पोत खेचली

निखिल गुलाब भावसार, मीना भावसार, गुलाब भावसार (सर्व रा. गुरुदर्शन अपार्टमेंटसमोर, मॉडेल कॉलनी, जेलरोड) असे संशयितांची नावे आहेत. पीडित महिलेच्या फिर्यादीनुसार, नोव्हेंबर २०१४ पासून पीडित महिला व संशयित निखिल यांच्या प्रेमसंबंध होते. संशयिताने लग्नाचे आमिष दाखवून मित्राच्या घरी, शिर्डी व त्याच्या राहत्या घरी नेऊन शारीरिक संबंध ठेवले. मात्र नंतर त्याने पीडिता खालच्या जातीची असल्याने लग्नास नकार दिला.

तसेच, पीडितेच्या आईवडीलांनाही त्याने खालच्या जातीच्या असल्यावरून बऱ्याचदा हिनवले. संशयितावर असलेल्या प्रेमामुळे तो लग्न करेल अशी पीडितेला अपेक्षा होती. परंतु संशयिताने नकारच दिल्यामुळे पीडितेने नाशिकरोड पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहायक आयुक्त धुमाळ हे तपास करीत आहेत.

हेही वाचा: Nashik Crime News : अनधिकृत गॅस अड्डा उद्‌ध्वस्त