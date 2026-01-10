Nashik News : तुमच्या खिशातील चिल्लर तुम्हाला बनवू शकते लखपती? नाशिकमध्ये नाणी-नोटांच्या खरेदी-विक्रीची धूम

नाशिक: ‘साहेब, ही नोट माझ्या आजोबांकडची आहे. काहीतरी खास असणार!’ ‘क्रमांक चांगला आहे; पण छपाई सामान्य आहे.’ ‘मग किती मिळतील?’ ‘एकशे पाच रुपये.’ ‘अहो, पण नोट शंभराची आहे!’ ‘इथे भाव नोटेचा नाही, दुर्मिळतेचा असतो!’ हा संवाद आहे, गंगापूर रोड येथील चोपडा लॉन्सवर भरलेल्या ‘रेअर फेअर २०२६’ या दुर्मिळ नाणी, नोटा आणि इतर ऐतिहासिक वस्तूंच्या राष्ट्रीय प्रदर्शनाचा..भारतीय इतिहासातील हजारो वर्षांची नाणी आणि नोटा येथे मांडण्यात आल्या आहेत. विशेष बाब अशी, येथे या नोटांची खरेदी विक्रीदेखील होत आहे. यात ७८६ क्रमांकाची नोट असेल, ००१ क्रमांकाची नोट, सलग क्रमांक आलेली नोट, त्या वर्षातल्या कमी छापल्या गेलेल्या दुर्मिळ नोटा, नाणी याची खरेदी विक्री होत आहे. देश- विदेशातील दुर्मिळ नाणी, नोटा, पोस्टाची तिकिटे, हस्तलिखिते, विविध संस्थांनी जारी केलेली स्मारक नाणी यांची खरेदी विक्री चाललेली आहे. .हा एक मजेशीर व्यवहार असून एखाद्याला पाच रुपये पन्नास रुपयेदेखील मिळतात . मात्र एखाद्याला शंभर रुपयात दहा रुपयेदेखील वाढवून मिळत नाही. असे हे वेगळेच विश्व आहे. या प्रदर्शनात शहरातीलच नव्हे, तर खेड्यापाड्यातून, आदिवासी भागांतून अनेक जण हातात कळकटलेल्या, फाटक्या, कोऱ्या नोटा आणि जुनी नाणी घेऊन आलेले दिसत आहेत. आपल्या हातातली नोट काहीतरी खास असेल आणि पैसे दामदुप्पट मिळतील, या आशेने अनेकांचे पाय या प्रदर्शनाकडे वळले आहेत..प्रदर्शनात चाललेला हा व्यवहार पाहणेही तितकेच मजेशीर आहे. कुणाच्या पाच रुपयांच्या नोटेला पन्नास रुपये मिळतात, तर कुणाच्या शंभर रुपयांच्या नोटेला दहा रुपयेही वाढवून मिळत नाहीत. त्यामुळे येथे आनंद, निराशा, आश्चर्य आणि हशा सगळे भाव एकाच ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. .देश-विदेशातील दुर्मिळ नाणी, जुन्या पोस्टाची तिकिटे, हस्तलिखिते, विविध संस्थांनी जारी केलेली स्मारक नाणी यांचीही येथे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी-विक्री सुरू आहे. कुणासाठी हा छंद आहे, कुणासाठी गुंतवणूक, तर कुणासाठी नुसतीच कुतूहलाची दुनिया. त्यामुळे ‘रेअर फेअर २०२६’ हे प्रदर्शन म्हणजे इतिहास, व्यापार आणि मजा यांचा अनोखा संगम ठरत आहे..Pimpri News : भारतीय तरुणाला कंबोडियात बनवले ‘सायबर स्लेव्ह’; तब्बल चार महिने खोलीत डांबले.नाणी-नोटांचे मूल्य ठरते तरी कशावर?नोट किंवा नाण्याचा छपाई वर्ष आणि प्रमाणसीरियल नंबर – ७८६, ००१, १२३४५६ यांसारखे खास क्रमांकसलग क्रमांकांची मालिकानोटेची स्थिती (कोरी, न वापरलेली, फाटलेली)ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेली नाणीसंस्थान, ब्रिटिशकालीन किंवा विशेष प्रसंगी जारी केलेले चलनमागणी आणि संग्रहकर्त्यांची संख्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.