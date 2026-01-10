नाशिक

Nashik News : तुमच्या खिशातील चिल्लर तुम्हाला बनवू शकते लखपती? नाशिकमध्ये नाणी-नोटांच्या खरेदी-विक्रीची धूम

Nashik exhibition

Nashik exhibition

sakal 

सकाळ डिजिटल टीमसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: ‘साहेब, ही नोट माझ्या आजोबांकडची आहे. काहीतरी खास असणार!’ ‘क्रमांक चांगला आहे; पण छपाई सामान्य आहे.’ ‘मग किती मिळतील?’ ‘एकशे पाच रुपये.’ ‘अहो, पण नोट शंभराची आहे!’ ‘इथे भाव नोटेचा नाही, दुर्मिळतेचा असतो!’ हा संवाद आहे, गंगापूर रोड येथील चोपडा लॉन्सवर भरलेल्या ‘रेअर फेअर २०२६’ या दुर्मिळ नाणी, नोटा आणि इतर ऐतिहासिक वस्तूंच्या राष्ट्रीय प्रदर्शनाचा.

