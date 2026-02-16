Nashik Ration Shops : ग्रामपंचायती अन् बचत गटांची प्रतीक्षा संपणार कधी? नवीन रेशन परवान्यांसाठी नाशिककर आक्रमक

नाशिक: जिल्ह्यातील रद्द केलेल्या ११३ स्वस्त धान्य दुकानांचे परवाने नव्याने वाटपासाठी जाहीरनामे काढण्याच्या प्रक्रियेला जिल्हा पुरवठा विभागाकडून विलंब होत आहे. परिणामी, या दुकानांवर अवलंबून असलेल्या लाभार्थींना धान्यासाठी शेजारच्या गावातील स्वस्त धान्य दुकान गाठावे लागते. पण, तेथेही वेळेत धान्य उपलब्धतेची शाश्वती कमीच असल्याने संबंधित लाभार्थींची परवड होत आहे. .केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत अंत्योदय व प्राधान्य शिधापत्रिकाधारकांना महिन्याकाठी मोफत गहू-तांदळाचे वाटप स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून केले जाते. जिल्ह्यातील अंदाजे सात लाख ९३ हजार शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना महिन्याकाठी साधारणत: २१ हजार टन धान्याचे वाटप केले जाते. त्यासाठी दोन हजार ६०९ स्वस्त धान्य दुकानदारांची मदत घेण्यात येते. .मात्र, मागील काही वर्षांत विविध कारणांनी ११३ दुकानांचे परवाने पुरवठा विभागाने रद्द केले आहेत. त्यात लाभार्थींना वेळेत धान्य न देणे, वारंवार सूचना करूनही कामकाजात बदल न करण्यासह निश्चित केलेल्या कोट्यापेक्षा कमी धान्य देणे अशा गंभीर कारणांचा समावेश आहे..परवाने प्रक्रिया वेगाने व्हावीजिल्हा पुरवठा विभागाने परवाना रद्द केलेल्या दुकानांमधील लाभार्थींना नजीकच्या किंवा लगतच्या गावातील स्वस्त धान्य दुकानांशी जोडले आहे. महिन्याकाठी या दुकानांतून धान्य उचल करण्याच्या सूचनाही लाभार्थींना करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या सर्व प्रक्रियेत लाभार्थ्यांच्या वेळेचा अपव्यय आणि आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे पुरवठा विभागाकडून लवकरात लवकर नवीन दुकानांसाठी परवाने वाटप करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..पुरवठा विभागाकडून कारणपरवाना रद्द केलेल्या दुकानांचे नव्याने परवाने वितरणासाठी पुरवठा विभाग जाहीरनामे काढते. पण, सध्या प्रक्रियेला ‘ब्रेक’ लागला आहे. यासंदर्भात पुरवठा विभागाशी संवाद साधण्यात आला. त्या वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक आचारसंहिता, तसेच तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेचे कारण विभागाकडून पुढे केले गेले..Sakal Proparty Expo : उत्स्फूर्त प्रतिसादात ‘सकाळ’ प्रॉपर्टी महायात्रेचा समारोप; कोल्हापूरकरांनी घेतली विविध प्रकल्पांची माहिती.शासनाची क्लिष्ट प्रक्रियास्वस्त धान्य वितरण व्यवस्थेतील काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून नव्याने परवाने वितरणासाठी नियमावली लागू केली. त्यानुसार जाहीरनामे काढताना त्यात सर्वप्रथम ग्रामपंचायत, महिला बचत गट, सहकारी संस्था, महिला लाभार्थी व वैयक्तिक अशा स्वरूपाचा क्रम ठरवून दिला आहे. या क्रमानुसार प्राधान्याने परवाने वितरित करणे अपेक्षित आहे. दुकानांसाठी मार्गदर्शक सूचनांची यादी मोठी आहे..परवाने वितरण रखडलेली दुकानेत्र्यंबकेश्वर १४, पेठ १४, कळवण १०, निफाड ९, सिन्नर ९, सुरगाणा ८, बागलाण ७, चांदवड ७, येवला ७, नाशिक ६, नांदगाव ६, दिंडोरी ५, इगतपुरी ५, मालेगाव ४, नाशिक धाविअ १, देवळा १, एकूण ११३..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.