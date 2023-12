Namami Goda Project : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून ‘नमामि गोदा’ प्रकल्प अमलात आणला जाणार आहे. त्यासाठी फेरसर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

१८०० कोटी रुपयांचा नमामि गोदाम प्रकल्प १ हजार कोटी रुपयांनी वाढून २७८० कोटी रुपयांचा सुधारित प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. (Re survey of Namami Goda project in background of Simhastha nashik news)