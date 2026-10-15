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जळगाव : वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त गुरुवारी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात आयोजित ग्रंथप्रदर्शनाची पाहणी करताना कुलगुरू प्रा. व्ही. एल. माहेश्वरी, प्र-कुलगुरू प्रा. एस. टी. इंगळे आदी.
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अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांबरोबर ग्रंथांचेही वाचन करा
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कुलगुरू प्रा. व्ही. एल. माहेश्वरी : विद्यापीठात ग्रंथप्रदर्शनाचे उद् घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १५ : वाचनामुळे ज्ञानात भर पडण्यासोबतच विचारांना व्यापकता, आकलनशक्ती व व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना मिळते. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांबरोबरच चरित्रे, आत्मचरित्रे, संशोधनपर साहित्य व विविध विषयांवरील ग्रंथांचेही वाचन करावे, असे आवाहन कुलगुरू प्रा. व्ही. एल. माहेश्वरी यांनी विद्यार्थ्यांना केले.
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील ज्ञानस्रोत केंद्राच्या वतीने भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त वाचन प्रेरणा दिन गुरुवारी (ता.१५) साजरा करण्यात आला. यानिमित्त विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात भव्य ग्रंथप्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. या प्रदर्शनाचे उद् घाटन झाले. याप्रसंगी कुलगुरू प्रा. माहेश्वरी बोलत होते. यावेळी रसायनशास्त्र प्रशाळेचे संचालक प्रा. डॉ. दीपक एस. दलाल अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी प्र-कुलगुरू प्रा. एस. टी. इंगळे, प्रा. डॉ. सुनील कुळकर्णी उपस्थित होते.
‘ग्रंथालय साहित्याच्या माध्यमातून संवाद कौशल्य’ या विषयावर आयोजित व्याख्यानात हिंदी विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. सुनील कुळकर्णी यांनी नियमित वाचनामुळे भाषिक क्षमता, शब्दसंपत्ती, विचारांची स्पष्टता व अभिव्यक्ती कौशल्य विकसित होत असल्याचे सांगितले. ग्रंथालयातील विविध विषयांवरील साहित्याचा उपयोग विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानवृद्धीसह व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतो, असे त्यांनी नमूद केले. प्रा. दलाल यांनी वाचनामुळे विचारप्रक्रिया समृद्ध होऊन आत्मविश्वासाने संवाद साधण्याची क्षमता विकसित होते, असे सांगितले. प्रारंभी ज्ञानस्रोत केंद्राचे संचालक डॉ. चंद्रशेखर वाणी यांनी प्रास्ताविक केले.