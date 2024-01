Nashik ZP News : आमदारांना दिलेल्या निधीची जिल्हा परिषदेत जुळवाजुळव; अन्यायाची ग्रामविकासमंत्र्यांकडे तक्रार

Nashik ZP News : जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघनिहाय आमदारांना विविध लेखा शीर्षकाखाली दिलेल्या निधीची जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या जुळवाजुळव सुरू आहे.

प्रामुख्याने बांधकाम विभागात संबंधित कर्मचारी निधी वाटपाची माहिती गोळा करताना दिसत आहेत. (Reconciliation of funds given to MLA in Zilla Parishad nashik zp news)