दोंडाईचा.. कृषीउत्पन्न बाजार समितीत लाला मिरचीची आवक घटली

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दोंडाईचा : बाजार समितीत लाल मिरचीचा भाव ठरविताना व्यापारी.
दुष्काळाचा लाल मिरचीच्या उत्पादनाला फटका
ओली लाल मिरची प्रतिक्विंटल साडेपाच ते आठ हजार रुपये दराने; आवक घटल्याने परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
दोंडाईचा, ता. १६ : यंदा पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा मोठा फटका लाल मिरचीच्या उत्पादनाला बसला आहे. उत्पादनात सुमारे ४० ते ५० टक्क्यांनी घट झाल्याने येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लाल मिरचीची आवक कमालीची घटली आहे. बाजारात आवक कमी आणि मागणी कायम असल्याने मिरचीचे भाव कडाडले असून, सध्या ओली व अर्धओली लाल मिरची प्रतिक्विंटल साडेपाच हजार ते आठ हजार रुपये दराने विकली जात आहे.
दोंडाईचा कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाजारपेठ मानली जाते. यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने मिरची पिकाच्या वाढीवर आणि एकूण उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. पाण्याअभावी पिकांची अपेक्षित वाढ न झाल्याने उत्पादनात जवळपास निम्म्याने घट झाली असून, त्याचा थेट परिणाम बाजार समितीतील आवकेवर दिसून येत आहे.
सध्या बाजार समितीत दररोज साधारण २०० ते ३०० क्विंटल लाल मिरचीची आवक होत आहे. आवक कमी झाल्याने बाजारात मिरचीला तेजी आली असून शेतकऱ्यांना मिळणारा दर वरवर समाधानकारक दिसत आहे. मात्र, एकूण उत्पादनातच मोठी घट झाल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित आर्थिक फायदा होताना दिसत नाही. लागवड, मशागत, खते आणि महागड्या औषधांवर झालेला खर्च मोठा असल्याने या भाववाढीतून उत्पादन खर्चाची भरपाई होणे कठीण बनले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
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लाल मिरचीकडे कल
दरम्यान, हिरव्या मिरचीला अपेक्षेप्रमाणे भाव मिळत नसल्याने परिसरातील शेतकरी आता लाल मिरचीच्या उत्पादनाकडे अधिक वळू लागले आहेत. आगामी काळात लाल मिरचीची आवक काहीशी वाढू शकते, असा अंदाज व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, पाण्याची उपलब्धता आणि पिकांची सद्यःस्थिती यावरच पुढील उत्पादनाचे चित्र अवलंबून राहणार आहे.
यंदा ४० उत्पादन कमी झाले आहे. ओली मिरचीचे दुपटीने भाव वाढले आहेत. वीस ते तीस वाहन बाजार समितीत येत आहेत सुमारे दोनशे ते तीनशे क्विंटलची लाल मिरचीची आवक आहे. लागवड चांगली होती. मात्र पाऊस नसल्याने उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे.
- बबलु मन्सुरी, मिरची व्यापारी, गरीबनवाज ट्रेडर्स