Medical Admission : वैद्यकीय शाखेतील पदवी अभ्यासक्रमांच्‍या प्रथम वर्ष प्रवेशप्रक्रियेला अखेर मुहूर्त लागणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार प्रवेशासाठी नोंदणीला सोमवार (ता. २४)पासून सुरुवात होत आहे. अद्याप विद्यार्थ्यांना सविस्‍तर वेळापत्रकाची प्रतीक्षा कायम आहे. (Registration for medical admission from today detailed schedule still awaited nashik news)

विविध पदवीस्‍तरांवरील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्‍या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी घेतलेल्‍या ‘नीट २०२३’ परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊन महिना‍भराहून अधिक कालावधी उलटला आहे. प्रवेशप्रक्रिया सुरू झालेली नसल्‍याची बाब ‘सकाळ’मध्ये मांडण्यात आलेली होती.

विशेष म्‍हणजे देशातील अन्‍य राज्‍यांमध्ये प्रवेशप्रक्रियेंतर्गत नोंदणी अंतिम टप्प्‍यात आहे. मात्र, महाराष्ट्रात होत असलेल्या विलंबामुळे विद्यार्थी व पालकांकडून मनःस्‍ताप व्‍यक्‍त केला जात होता. आता एकदाची अखेर नोंदणी प्रक्रियेला सुरवात होत आहे.

सोमवारपासून नोंदणीला सुरवात होणार असल्‍याचे सांगितले जाते. दरम्‍यान, सविस्तर प्रवेश वेळापत्रक जाहीर केलेले नसल्‍याने नोंदणीची अंतिम मुदत काय असेल, प्रवेश फेऱ्यांच्या तारखा याबाबत विद्यार्थी व पालक अनभिज्ञ आहेत.

या अभ्यासक्रमांसाठी प्रक्रिया...

वैद्यकीय शाखेतील एमबीबीएस, बीडीएस यांसह आयुर्वेद (बीएएमएस), होमिओपॅथी (बीएचएमएस), युनानी (बीयूएमएस), फिजिओथेरपी यासह अन्‍य अभ्यासक्रमांच्‍या प्रवेशासाठी ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

बी. एस्सी. (नर्सिंग)च्या नोंदणीला मुदतवाढ

बी. एस्सी. (नर्सिंग) या अभ्यासक्रमास सीईटी परीक्षेच्‍या आधारे प्रवेश दिले जात आहेत. प्रवेशप्रक्रियेत सहभागासाठी सध्या नोंदणी सुरू आहे. पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना नोंदणीसाठी मुदतवाढ दिलेली असून, त्‍यानुसार मंगळवार (ता. २५)पर्यंत नोंदणी करता येईल.

निर्धारित शुल्‍क भरण्यासाठी बुधवार (ता. २६)पर्यंत मुदत असेल. कागदपत्रांची स्‍कॅन कॉपी अपलोड करण्यासाठी गुरुवार (ता. २७)पर्यंत मुदत असणार आहे. कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया ३१ जुलैपर्यंत पार पडणार असून, यानंतर प्रवेशफेऱ्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल.