Agriculture Degree : कृषी शाखेतील विविध पदवी अभ्यासक्रमांच्‍या नोंदणीची रविवारी (ता.९) पर्यंत असलेली अंतिम मुदत वाढविली आहे.

सुधारित वेळापत्रकानुसार आता विद्यार्थ्यांना १६ जुलैपर्यंत नोंदणी करून प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. तर पहिली वाटप यादी २९ जुलैला प्रसिद्ध केली जाणार आहे. (Registration of Agriculture Degree has been extended till July 16 Change in admission schedule nashik)

विज्ञान शाखेतून इयत्ता बारावी उत्तीर्ण व एमएचटी-सीईटी किंवा, जेईई, नीट या प्रवेश परीक्षा दिलेल्‍या विद्यार्थ्यांना त्‍यांच्‍या या परीक्षांतील कामगिरीच्‍या आधारे कृषी शाखेतील पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी नोंदणी करण्याची संधी उपलब्‍ध आहे.

दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पदविका (डिप्‍लोमा) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी नोंदणी करता येणार आहे. राहुरी येथील महात्‍मा फुले कृषी विद्यापीठातर्फे डिप्‍लोमा अभ्यासक्रमाच्‍या प्रवेशाची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे.

याअंतर्गत नोंदणीची मुदत संपलेली असताना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. ही वाढीव मुदत रविवारी (ता.९) संपली.

पदवी प्रवेशाचे सुधारित वेळापत्रक असे-

* नोंदणीसाठी वाढीव मुदत--------------१६ जुलै

* अंतरिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्धी-----२० जुलै

* ऑनलाइन तक्रार नोंदणी-------------२१ ते २३ जुलै

* अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्धी------२७ जुलै

* पहिल्‍या फेरीची वाटप यादी---------२९ जुलै

* प्रवेश निश्‍चितीची मुदत-------------३० जुलै ते १ ऑगस्‍ट

* दुसर्या फेरीची वाटप यादी-----------३ ऑगस्‍ट

* प्रवेश निश्‍चितीची मुदत-------------४ ते ६ ऑगस्‍ट.