उन्हाच्या झळांनी हैराण मालेगावकरांना तापमान घसरल्याने दिलासा

मालेगाव (जि. नाशिक) : शहर व परिसरात गेल्या आठवड्यापासून तापमानाचा पारा वाढला होता. या काळात तापमान ४१ ते ४२.६ अंशावर स्थिरावले होते. सोमवारी (ता. १०) ४२.६ अंश या महिनाभरातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली होती. (Relief the citizens due to low temperature at Malegaon)

उन्हामुळे घराबाहेर पडणेही मुश्‍कील

आठवड्यापासून उकाडा व उन्हाच्या झळांनी हैराण झालेल्या शहरवासियांना शनिवारी तापमानाचा पारा घसरल्याने काहीसा दिलासा मिळाला. आज दिवसभर ऊन-सावलीचा खेळ सुरु होता. शहरात ४०.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. गेल्या आठवड्यात दुपारी कडाक्याच्या उन्हामुळे घराबाहेर पडणेही मुश्‍कील झाले होते. त्यातच विजेच्या लपंडावाने भर घातली होती. शुक्रवारी सायंकाळपासून पावसाचे वातावरण असले तरी पाऊस मात्र हुलकावणी देत आहे. शनिवारी सायंकाळी ढगाळ वातावरण होते. वाऱ्याची झुळूक दिलासा देत होती.

