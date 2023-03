पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) : पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीच्या निवडणूक मतदार यादीतून ७८ संचालकांची नावे वगळण्याच्या शासन व जिल्हा निबंधकांनी दिलेल्या निर्णयाला दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

ती मागे घेण्याचा निर्णय गुरुवारी (ता. ३०) दिल्याने मतदारयादीतून 'त्या' सहा सोसायटीच्या ७८ संचालकाची नावे अपात्र ठरविण्याचा शासन निर्णय कायम राहिला आहे. पुढील सुनावणी येत्या १० एप्रिलला होणार आहे. त्याकडे बनकर-कदम गटासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आमदार दिलीप बनकर यांनी निर्माण केलेल्या सहा सोसायट्यांच्या ७८ संचालकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याचा निर्णय शासन व जिल्हा निबंधकांनी दिला होता. त्यावर आमदार बनकर यांनी दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली होती.

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने आपला दोन दिवसांपूर्वीचा निर्णय मागे घेत शासन निर्णयाचा मार्ग मोकळा करून दिला. त्यामुळे त्या ७८ संचालकांची नावे मतदार यादीतून बाद होणार आहेत. आता सोसायटी गटातील मतदारांची संख्या घटून ९३० एवढी झाली आहे. पुढील सुनावणी १० एप्रिलला होणार आहे.

दरम्यान, हाच निर्णय कायम राहिल्यास बनकर-कदम यांच्याकडून सोसायटीत गटात चर्चेत असलेली नावे पाहता लढत कमालीची चुरशीची होणार, यात शंका नाही.