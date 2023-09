Nashik News : परदेशी नागरिकांना बेकायदेशीर भारतीय पारपत्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड तयार करण्यासाठी संघटित टोळ्या कार्यरत असल्याचे केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणेने लक्षात आणून दिले. याच पार्श्‍वभूमीवर राज्याचा गृह विभाग सतर्क झाला आहे.

भारतीय पारपत्रासाठी पोलिस पडताळणी करताना अर्जदाराचा पत्ता, गुन्हेगारी पूर्व इतिहास, ओळखपत्र, वास्तव्य आणि इतर बाबींची योग्य तपासणी केल्यावर शहानिशा करावी आणि पडताळणीनंतर पारपत्र कार्यालयाला अहवाल द्यावा, असे फर्मान गृह विभागाने सोडले आहे. (Report to Parpat Office after verification Home department on alert due to organized gangs Nashik News)

उत्तर-पूर्व राज्यातील ओळख, पत्त्यांचा वापर करण्याची कार्यपद्धती संघटित टोळ्यांकडून वापरण्यात येते. त्यानंतर परदेशी नागरिकांकडून तत्काळ पोलिस पडताळणीशिवाय भारतीय पारपत्रासाठी अर्ज दाखल करण्यात येत आहे.

पोलिस पडताळणी प्रक्रिया स्थानिक प्राधिकरणावर प्रभाव पाडून करण्यात येते. टोळ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आणि इतर देश विघातक घटकांना बेकायदेशीर आधारकार्ड तयार करून पुरवत असल्याचा संशय आहे.

त्यामुळे अंतर्गत सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने निदर्शनास आणले. त्यामुळे राज्याच्या गृह विभागाने उपाययोजनांचा निर्णय घेतला. आवश्‍यकता असल्यास अर्जदारांच्या निवासस्थानी प्रत्यक्ष भेट द्यावी.

त्यातून बेकायदेशीर स्थलांतरित परदेशी व्यक्ती अथवा देश विघातक घटकांना भारतीय पारपत्र मिळणार नाही. गैरकृत्यास आळा घालण्यासाठी कडक कारवाई करावी, असेही राज्याच्या गृह विभागाने स्पष्ट केले.