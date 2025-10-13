नाशिक

Vani News : दिंडोरी तालुका गट गणांचे आरक्षण जाहिर; ओबिसी व सर्वसाघारण प्रवर्गातील अनेक इच्छूकांचा हिरमोड

मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या दिंडोरी तालुक्यातील सहा गट व बारा गणाचे आरक्षण जाहीर झाले.
दिगंबर पाटोळे
वणी - मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या दिंडोरी तालुक्यातील सहा गट व बारा गणाचे आरक्षण जाहीर झाले असून या आरक्षणाने अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर 'कही खुशी कही गम' अशी परिस्थिती बघावयास मिळाली.

