Vani News : दिंडोरी तालुका गट गणांचे आरक्षण जाहिर; ओबिसी व सर्वसाघारण प्रवर्गातील अनेक इच्छूकांचा हिरमोड

वणी - मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या दिंडोरी तालुक्यातील सहा गट व बारा गणाचे आरक्षण जाहीर झाले असून या आरक्षणाने अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर 'कही खुशी कही गम' अशी परिस्थिती बघावयास मिळाली..बहुचर्चेत आणि बहुप्रतीक्षेत असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी कंबर कसली होती. यंदाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी निघणार अशी अपेक्षा बाळगून अनेक इच्छुकांनी जोरदार तयारी सुरू केली होती. परंतु शासनाच्या जीआर ने मनसुब्यांवर पाणी फिरवले.अखेर दिंडोरी तालुक्यातील सहाही गट अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाले असून मोहाडी आणि खेडगाव गटातील गणांमध्ये ओबीसी आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना संधी मिळणार असून त्या उमेदवारांमध्ये जोरदार लढत बघावयास मिळणार आहे..एकंदरीतच आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्षातून प्रत्येक गटामध्ये आपल्याला कोणता उमेदवार फायद्याचा ठरेल? यासाठी चाचपणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे कुणाची वर्णी कुठे लागणार? याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे..जिल्हा परिषद पंचायत समिती दिंडोरी 2025 आरक्षण -जिल्हा परिषद गट -खेडगाव - अनुसूचित जमाती महिलाकसबे वणी - अनुसूचित जमातीकोचरगाव - अनुसूचित जमातीअहिवंत वाडी - अनुसूचित जमातीउमराळे बु. - अनुसूचित जमातीमोहाडी - अनुसूचित जमाती.पंचायत समिती गण -टिटवे - अनुसूचित जमाती महिलाअहिवंत वाडी - अनुसूचित जमाती महिलाकसबे वणी - अनुसूचित जमातीलखमापूर - अनुसूचित जातीकोचरगाव - अनुसूचित जमाती महिलानळवाड पाडा - अनुसूचित जमातीउमराळे बु. - अनुसूचित जमाती महिलाननाशी - अनुसूचित जमातीखेडगाव - ओबीसी महिलामातेरेवाडी - ओबीसी महिलामोहाडी - सर्वसाधारणपालखेड बंधारा - ओबीसी.