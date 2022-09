By

मालेगाव (जि. नाशिक) : सोयगाव व परिसरात स्त्री वेशात फिरणाऱ्या मनोविकृताच्या कारवायांनी या भागातील रहिवाशी त्रस्त झाले आहेत. गेल्या दोन वर्षापासून त्याची ही विकृती कायम आहे. पहाटे तीन ते सहाच्या दरम्यान या भागात फिरताना तो अनेकांना आढळून आला. काही दिवसांपूर्वी सीसीटीव्हीतही हा मनोविकृत कैद झाला आहे. मनोविकृताच्या कारवायांमुळे या भागात भीतीचे वातावरण आहे.

सोयगाव परिसरातील विठ्ठलनगर, जिभाऊनगर, इंदिरानगर, पारिजात कॉलनी, डि. के. चौक परिसरात महिलांचे कपडे घालून फिरणारा हा माणूस महिलांनाच त्रास देत आहे. अंधारात बसून या रस्त्याने फिरताना महिला दिसताच त्यांना पाठीमागून धरून घेत आहे. अचानक होणाऱ्या या प्रकारामुळे महिलांची भंबेरी उडते. (Residents troubled by psychopath roaming in indiranagar area in female disguise Nashik Latest Marathi News)

पहाटे फिरण्यासाठी जाणाऱ्या महिलादेखील यामुळे त्रस्त आहेत. मनोविकृताचा पेहरावही विचित्र आहे. महिलांचा गाऊन परिधान करून तोंडाला कापड बांधून फिरणारा हा विकृत सिनेमातील मेकअप केलेल्या भुतासारखा भासतो. गुरुवारी पहाटे चार ते पाऊणेचारच्या दरम्यान इंदिरानगर परिसरातील रुचिका जनरल स्टोअर्सच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात हा मनोरुग्ण कैद झाला.

परिसरात तो मोकाट फिरत आहे. त्याची माहिती अथवा ठावठिकाणा माहित नसल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. मुलांचाही त्याने विचित्र आवाज करत काहीवेळा पाठलाग केल्याची माहिती आहे. महिलांचे साडी, ब्लाउज, अंतर्वस्त्रे चोरण्याची त्याला सवय आहे. या मनोविकृताचा पोलिसांनी बंदोबस्त करावा, अशी मागणी परिसरातील रहिवाशांनी केली आहे.

"मनोविकृताचे चित्रीकरण पाहता या व्यक्तीची शारीरिक व मानसिक तपासणी करणे आवश्‍यक आहे. कुटुंबियांकडूनही पुर्व इतिहास व माहिती मिळाल्यास आजाराचे निदान करून औषधोपचार व समुपदेशन केल्यास परिस्थिती सुधारु शकेल. कुटुंबियांनी यासाठी पुढे यावे."

- डॉ. मनोज दसपुते, मानसोपचार तज्ज्ञ, मालेगाव

