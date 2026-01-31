Education News : समीर भुजबळांच्या हस्तक्षेपानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा; ३ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश

येवला: अनुभवाच्या शिदोरीतून शिक्षणाला गती देण्याचा उपक्रम आकार घेत आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी निवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना अनुभवी मार्गदर्शनाचा थेट लाभ मिळणार आहे..प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेला नवी दिशा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला असून, शिक्षकांच्या कमतरतेवर उपाय म्हणून निवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत. वर्षानुवर्षे अध्यापन क्षेत्रात सेवा बजावलेल्या शिक्षकांचे ज्ञान, शिस्त आणि समर्पण पुन्हा एकदा वर्गखोल्यांत अनुभवता येणार आहे. शासनाच्या या पुढाकारामुळे शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याबरोबरच रिक्त पदांची समस्या तात्पुरती का होईना, प्रभावीपणे सुटणार असल्याची आशा व्यक्त केली जात आहे..जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी सर्व गटविकास अधिकारी व गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना करून पुढील तीन दिवसात कार्यवाही करण्याचे सांगितले आहे. पवित्र प्रणालीमार्फत जिल्हा परिषद शाळांना नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांमधील सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांमधून ही भरती केली जाणार आहे. इच्छुक निवृत्त शिक्षकांना आपल्या तालुक्यातील पंचायत समिती कार्यालयात आवेदन पत्र, बंध पत्र व हमीपत्र भरून द्यावे लागणार आहे. त्याचा नमुना ही शिक्षण विभागाकडून उपलब्ध होणार आहे..आधी दोन तालुके, पुन्हा जिल्हा या शिक्षक भरती संदर्भात जिल्हा परिषदेने अगोदर २१ तारखेला नांदगाव आणि मालेगाव तालुक्यासाठीच पदभरतीचे पत्र काढले होते. या संदर्भात विविध शिक्षक संघटनांनी जिल्ह्यावर अन्याय होत असल्याची भूमिका मांडली. येवला व निफाड तालुक्यातही मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असल्याने येथेही शिक्षक भरती व्हावी अशा तक्रारी माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्याकडेही करण्यात आल्या होत्या..त्या अनुषंगाने भुजबळांनी हस्तक्षेप करून सर्वत्र कंत्राटी शिक्षक भरती करावी अशा सूचना केल्या. त्यानुसार २९ तारखेला पुन्हा जिल्हा परिषदेने नव्याने पत्र काढून जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीत भरती प्रक्रिया राबविण्याचे निश्चित केले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील रिक्त शिक्षकांच्या जागा भरल्या जाणार असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे..असे आहे स्वरूपइच्छुक शासकीय,निमशासकीय शाळेच्या सेवेतून निवृत्त असावाकमाल वयोमर्यादा ७० वर्षप्रतिमाह मानधन २० हजारनियुक्तीसाठी करारनामा स्वाक्षरी करणे आवश्यकविहित काम पूर्ण करण्याचे बंधपत्र, हमीपत्र द्यावे लागणारसर्व नियुक्ती नव्याने शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत असेल.Jayant Patil: ''त्या' बैठकीला सुनील तटकरे नव्हते, अजितदादांची अंतिम इच्छा..'', पक्ष विलीनीकरणाबाबत जयंत पाटलांनी सांगितली नवी माहिती.जिल्ह्यात शिक्षकांच्या मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत. वास्तविक या जागा पदवीधर शिक्षकांची पदोन्नती आणि नव्याने शिक्षक भरतीतून भरणे गरजेचे आहे. यामुळे शिक्षण विभागाला कायमस्वरूपी शिक्षक उपलब्ध होतील. अशात विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने का होईना शिक्षक नेमणूक होणार असल्याने शैक्षणिक गुणवता टिकून राहील व जिल्हा परिषद शाळेकडील पालकांचा ओढाही कायम राहील. कंत्राटी भरती करावीच. पण कायमस्वरूपीच्या भरतीलाही चालना द्यावी.- बाजीराव सोनवणे, राज्य उपाध्यक्ष, राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.