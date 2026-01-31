नाशिक

Education News : समीर भुजबळांच्या हस्तक्षेपानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा; ३ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश

Government Moves to Address Teacher Shortage : नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी, ज्यांनी जिल्ह्यातील रिक्त शिक्षक पदे भरण्यासाठी निवृत्त शिक्षकांच्या कंत्राटी नियुक्तीचे आदेश जारी केले आहेत.
येवला: अनुभवाच्या शिदोरीतून शिक्षणाला गती देण्याचा उपक्रम आकार घेत आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी निवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना अनुभवी मार्गदर्शनाचा थेट लाभ मिळणार आहे.

