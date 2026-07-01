Nashik Fraud Case : अंजलीच्या फ्रेंड रिक्वेस्टला भुलला ज्येष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेले २७ लाख गमावले; आणखी दोघांना गंडा

नाशिक - सोशल मीडियावरील अनोळखी महिलेची फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारणे सेवानिवृत्त व्यक्तीला चांगलेच महागात पडले. नंबर ट्रेडिंगच्या बहाण्याने तब्बल साडेचार कोटींचा नफा झाल्याचे भासवून, सेवानिवृत्ताची २७ लाखांची तर, शहरातील आणखी दोघांची दहा लाख अशी ३७ लाख ९१ हजार ३६४ रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे..विजय सठवाजी देथे (वय ५१, रा. गोरेवाडी, नाशिक रोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, फेसबुकवर अंजली अग्रवाल नावाच्या महिलेने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट पाठविली होती. देथे यांनी ती स्वीकारल्यानंतर त्यांच्यात चॅटिंग सुरू झाले. तिने स्वतःला पश्चिम बंगालमधील एका कंपनीची सीईओ असल्याचे सांगून त्यांचा विश्वास संपादन केला व नंतर व्हॉट्सअॅपवर त्यांच्यात चॅटिंग सुरू असताना, तिने नंबर ट्रेडिंगच्या माध्यमातून मोठा नफा कमविल्याचे स्क्रीनशॉट पाठवून देथे यांनाही त्यात गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखविले..तिने त्यांना एक लिंक व्हॉट्सअॅपवर पाठविली. देथे यांनी त्या लिंकवर आपले पॅनकार्ड, आधारकार्ड आणि बँक खात्याची माहिती भरून नोंदणी केली. त्यांनी गुंतविलेल्या रकमेवर त्यांना साडेचार कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचे दाखवण्यात आले. देथे यांनी नफ्याच्यारकमेतूनच हे चार्जेस वजा करण्याची विनंती केली असता भामट्यांनी ती फेटाळून लावली.संपूर्ण चार्जेस भरल्याशिवाय पैसे मिळणार नाहीत असे सांगितल्यावर देथे यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यांनी जुलै २०२५ ते जून २०२६ दरम्यान विविध ६३ पेक्षा जास्त ट्रान्झेंक्शन्सद्वारे एकूण २७ लाख ५६ हजार १६४ रुपये भामट्यांच्या वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर पाठवले होते..आणखी दोघांना गंडादेथे शहर सायबर पोलिसात तक्रार देण्यासाठी गेले असता, या सायबर भामट्यांनी आणखी दोघांना गंडा घातला होता. बनावट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करून भामट्यांनी प्रीती दुबे (रा. नाशिक) यांची ५ लाख १५ हजार २०० रुपये आणि अंबड परिसरातील हरीश वसंत शेवाळे यांची ५ लाख २० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचेही उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी शहर सायबर पोलिसात विविध व्हॉट्सअॅप धारकांविरोधात विविध कलमान्वये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय पिसे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.