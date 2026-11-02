धुळे : टुडे पान २ साठी...
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साक्रीत आज महसूल
लोक अदालतीचे आयोजन
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प्रलंबित दावे तडजोडीने निकाली काढण्याची संधी
सकाळ वृत्तसेवा
साक्री, ता. २ : क्रांतीसुर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार साक्रीत मंगळवारी (ता. ३) महसूल लोक अदालत होणार आहे. या अभियानांतर्गत साक्री तहसील कार्यालयात सकाळी दहाला विशेष लोक अदालत होणार आहे.
महसूल प्रशासनातील विविध अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये वहिवाट रस्त्यांशी संबंधित अर्ज, अपील व इतर प्रकरणे प्रलंबित राहिल्यामुळे पक्षकारांचा वेळ व पैसा मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने व आपसातील तडजोडीने हे महसुली दावे जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी साक्री तहसील कार्यालयामार्फत हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या लोक अदालतीत वहिवाट रस्त्याबाबत प्रलंबित असलेल्या अर्धन्यायिक प्रकरणांवर तडजोडीद्वारे अंतिम आदेश पारित करून प्रकरणे कायमस्वरूपी निकाली काढली जाणार आहेत. त्यामुळे वेळेची व पैशांची बचत करण्यासाठी जास्तीत जास्त पक्षकारांनी या लोक अदालतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार साहेबराव सोनवणे यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी आणि विहित नमुन्यातील ‘प्रपत्र-अ’ अर्ज दाखल करण्यासाठी नागरिकांनी साक्री तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे.