Nashik News : बसथांबे झाले रिक्षाथांबे! नाशिककर हैराण; मुजोर रिक्षाचालकांवर कारवाई कधी होणार?

नाशिक: शहरातील मुख्य रस्त्यावरील चौकांना बेशिस्त रिक्षाचालकांनी विळखा घातला आहे. त्यामुळे वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीत सातत्याने भर पडते. विशेषत: या चौकांमध्ये कर्तव्यावर असलेल्या वाहतूक पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून रिक्षाचालक बेशिस्त वर्तन करीत असल्याचे अनुभव सर्वांना रोजच येतात. त्यामुळे चौकात वाहतूक पोलिस नावालाच आहे. रिक्षाचालक भररस्त्यात बेशिस्तपणे रिक्षा थांबवून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करीत असतात. .सीबीएस, शालिमार, मायको सर्कल, एबीबी सर्कल, सीटी सेंटर मॉल, मुंबई नाका सर्कल, द्वारका सर्कल यासह शहरातील वर्दळीच्या चौकांमध्ये किमान चार ते पाच वाहतूक पोलिस नियमित कर्तव्यावर असतात. परंतु, असे असतानाही शालिमारकडे जाणाऱ्या आणि शालिमारकडून येणाऱ्या मार्गावर बेशिस्तपणे रिक्षाचालकांच्या रिक्षा थांबलेल्या असतात. .अगदी पोलिस चौकीपासून ५० फुटांवरचे असे चित्र नियमित झाले आहे. सध्या दिवाळीमुळे मुख्य बाजारपेठ असलेल्या शालिमार, मेनरोड परिसरात गर्दी आहे. मात्र, शालिमारकडे जाताना आणि येताना पादचाऱ्यांसह वाहनचालकांना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यातच शहर बस या मार्गावर आली तर वाहतूक कोंडी होते. वाहतूक पोलिस मुजोर रिक्षाचालकांवर कारवाई करीत नाहीत. अशीच स्थिती शरणपूर रोडकडून सीबीएससमोर असते. .सजग वाहनचालकाने वाहतूक पोलिसांकडे तक्रार केली तर उलट त्यालाच वाहतुकीचे नियम पोलिस शिकवितात. त्यामुळे तोही आल्यामार्गे निघून जाण्यात धन्यता मानतो. शालिमार चौकात रिक्षाचालकांच्या बेशिस्तपणाचा कहरच आहे. वाहतूक पोलिस याठिकाणी थांबत नाहीत. त्यामुळे रिक्षाचालकांची मुजोरी वाढली असून सर्वसामान्य नाशिककर हे रिक्षाचालकांच्या बेशिस्तपणामुळे पुरते हैराण झाले आहेत..बसथांबे बनले रिक्षाथांबे त्र्यंबक रोडवरील सिव्हिल बसथांबा, शालिमार बसथांबा, स्मार्ट रोडवरील मेहेर बसथांबा यासह शहरातील अनेक ठिकाणी शहर बसचे थांबे आहेत. परंतु, या बसथांब्यांना रिक्षांचा गराडा पडलेला असतो. त्यामुळे सदरील थांबे हे बसचे की रिक्षांचे हेच प्रवाशांना कळत नाही. अशोक स्तंभ चौक, सीबीएस चौक यासह अनेक चौकांमध्ये ठराविक रिक्षांसाठी थांबे असताना, त्याठिकाणी त्यापेक्षाही अधिक रिक्षाचालक थांबलेले असतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी नित्याचीच झालेली असते. .ठक्कर बझार त्र्यंबक रोडवरील ठक्कर बझार आणि ठक्कर बझारकडून मेळा बसस्थानकाकडे जाणारा अर्धा रस्ता बेशिस्त रिक्षाचालकांनी व्यापलेला असतो. त्यामुळे मेळा बसस्थानक मार्गावर समोरासमोरून दोन बस आल्या तर वाहतूक कोंडी निर्माण होते. मात्र, रिक्षाचालक त्याची रिक्षा मार्गावरून हलवत नाही. त्यातच भर पडते ती निरीक्षणगृहाच्या भिंतीलगत व ठक्कर कॉम्प्लेक्सच्या बाजूने पार्क केलेल्या चारचाकी कारची..रविवार कारंजा, मालेगाव स्टॅन्ड रविवार कारंजा चौकात तर रोजची वाहतूक कोंडी ही ठरलेली असते. रस्त्यालगतचा बाजार, हातगाड्या, भाजीविक्रेत्यांवर कारवाई होत नाही. त्यामुळे वाहतुकीला रस्ता अरुंद होऊन जातो. पंचवटीकडून येणारी वाहतुकीला रविवार कारंजा चौकातच थांबलेल्या रिक्षांचा अडथळा होतो. प्रवासी घेण्यासाठी रिक्षाचालक एका रांगेत न थांबता दोन-तीन रिक्षा रस्त्यावर थांबतात. परिणामी, वाहतूक कोंडी होऊन वाहनांच्या रांगा होळकर पुलापर्यंत लागतात. तर, मालेगाव स्टॅन्ड येथे गोदाघाटाकडे जाणाऱ्या वळणावरच रिक्षा थांबतात. त्यामुळे निमाणीकडून येणाऱ्या वाहनांना या रिक्षांचा अडथळा निर्माण होतो. .बाजारपेठेत रिक्षाचालकांची मुजोरीजुने नाशिक : रविवार कारंजा परिसर सर्वाधिक गर्दीचा आणि अरुंद परिसर असताना बोहरपट्टी कॉर्नर भागात मोठ्या प्रमाणात रिक्षा थांबवून अनधिकृत रिक्षाथांबा करण्यात आला आहे. बोहरपट्टी कॉर्नर भागात दुकानांच्या पुढे रस्त्यावर रिक्षा उभी करून प्रवासी भरून घेताना रिक्षा, इतर वाहने आणि चालणाऱ्या नागरिकांना मोठी अडचण निर्माण करतात. रिक्षा काढण्यास सांगितल्यास वाद घातला जातो. .MP Sanjay kaka Patil : नौटंकी करणे माझ्या रक्तात नाही, अजित दादांच्या माजी खासदारांने सरकारला सुनावलं.रविवार कारंजा परिसरातील समस्या सोडविण्यास वाहतूक पोलिसांना नेहमीच अपयश आले. इतरही अनधिकृत रिक्षाथांब्याची अशीच परिस्थिती आहे. सध्या दिवाळी सणाची खरेदीची लगबग असल्याने रविवार कारंजा आणि शालिमार भागातील होणारी गर्दी लक्षात घेता येथे अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात येऊन अनधिकृत रिक्षा थांबा हटवावा. मनमानी करणाऱ्या रिक्षाचालकांवर कारवाई करीत लगाम लावावा, अशी मागणी त्रस्त व्यावसायिक व नागरिकांची आहे.