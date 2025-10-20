Nashik Crime : रिक्षाने कट मारला म्हणून जाब विचारला; रिक्षाचालकाकडून युवतीला मारहाण आणि विनयभंगाचा प्रयत्न!

नाशिक: रविवार कारंजा येथे रिक्षाने कट मारल्याने रस्त्यावर पडलेल्या एका युवतीने जाब विचारला असता, रिक्षाचालकाने तिला अश्लील शिवीगाळ करत मारहाण केली. तसेच, तिचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना रविवारी (ता. १९) दुपारी घडली. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात विनयभंगासह मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..रविवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास हा प्रकार घडला. रमेश बाबुराव बोडके असे संशयित रिक्षाचालकाचे नाव आहे. पीडित २६ वर्षीय युवतीच्या फिर्यादीनुसार, ती तिच्या मोपेडने (एमएच १५ एच झेड ४७६१) जात असताना रविवार कारंजा चौकात संशयित रिक्षाचालकाने (एमएच १५, एएच ०२३७) तिच्या मोपेडला कट मारला. त्यामुळे मोपेडसह पीडिता रस्त्यावर पडली..Solapur Accident: 'नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे वाचला ट्रकचालक'; सोलापूर-तुळजापूर रोडवर अपघात; थांबलेल्या डंपरला ट्रकची मागून धडक.रिक्षाचालक मुजोरी करत बोलत असल्याने पीडितेने त्याला जाब विचारला. याचा राग आल्याने संशयित रिक्षाचालक बोडके याने तिला अश्लील शिवीगाळ करत मारहाण करण्यास सुरुवात केली आणि विनयभंग करण्याचाही प्रयत्न केला. पीडितेने तातडीने सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दिली. यानुसार, रमेश बोडकेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, महिला उपनिरीक्षक पूनम नाईक या गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.