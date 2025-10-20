नाशिक

Nashik Crime : रिक्षाने कट मारला म्हणून जाब विचारला; रिक्षाचालकाकडून युवतीला मारहाण आणि विनयभंगाचा प्रयत्न!

Incident at Ravivar Karanja: Rickshaw Driver’s Reckless Move : नाशिकमधील रविवार कारंजा चौकात मोपेडला कट मारल्यानंतर जाब विचारणाऱ्या युवतीला मारहाण करून विनयभंग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संशयित रिक्षाचालकाविरोधात सरकारवाडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
नाशिक: रविवार कारंजा येथे रिक्षाने कट मारल्याने रस्त्यावर पडलेल्या एका युवतीने जाब विचारला असता, रिक्षाचालकाने तिला अश्‍लील शिवीगाळ करत मारहाण केली. तसेच, तिचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना रविवारी (ता. १९) दुपारी घडली. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात विनयभंगासह मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

