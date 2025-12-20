Nashik Ring Road : नाशिक रिंग रोड: "मखमलाबादऐवजी दरी मातोरीमार्गे रस्ता करा"; ग्रामस्थांनी सरकारला दिला पर्यायी प्लॅन

नाशिक: जिल्ह्याच्या या विकास आराखड्यात प्रस्तावित रिंग रोड हा दरी मातोरी, गवळवाडी, रामशेजमार्गे मानोरी असा नकाशावर आहे. त्याच अलाइनमेंटनुसार रस्ता करावा. यामुळे कमी खर्चात व कमी अंतरात रिंग रोड पूर्ण होणार असल्याचा दावा दरी मातोरी, गवळवाडी, रामशेज येथील ग्रामस्थांनी केला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, खासदारांसह अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे..निवेदनात म्हटले आहे, की कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहराबाहेरून ६६ किलोमीटरचा प्रस्तावित रिंग रोड जुन्या डीपीनुसार केवळ मखमलाबादच्या अंतर्गत भागातून वळवून मातोरीकडे बदल करून वळविले. याबाबत जिल्हा समन्वय कक्ष व एमएएसआरडीच्या माहितीवरून समजले. दरी मातोरीवरून मखमलाबादमार्गे रिंग रोड केल्यास अनेक बागायती शेतजमिनींचे नुकसान होऊन वाढीव भरपाई शासनास द्यावी लागेल. .मखमलाबाद शहराच्या अंतर्गत भागातून रस्ता आहे, तेथे जमिनीचे दर जास्त असून, यामुळे जादाची भरपाई द्यावी लागेल. या मार्गे रिंग रोडचे अंतर वाढून खर्चही वाढेल. याउलट दरी मातोरी, गवळवाडी, रामशेज, मानोरी असा रिंग रोड केल्यास अंतर कमी होऊन खर्चदेखील घटेल. या गावांतील जमिनी अत्यल्प शेतीयोग्य असून, जास्तीत जास्त गवताची कुरणे असल्याने पडीक आहेत. या जमिनीचे दर कमी असल्याने शासनास भरपाईचा खर्च कमी येईल. ही गावे शहराजवळ, परंतु ग्रामीण दिंडोरी तालुक्यातील असून, एनएमआरडीएअंतर्गत घेतलेली आहेत. या भागात रहिवासी क्षेत्र प्रस्तावित असल्याने उद्योग, व्यवसाय वाढून शहरावरील भार कमी होईल. ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध होईल..Mumbai: ठाणे-सीएसएमटी प्रवास होणार सोपा! सायन उड्डाणपुलाला समांतर दोन पदरी पूल बांधणार; नवीन मार्ग कसा असणार?.प्राचीन मान्यतेनुसार रामशेज हे प्रभू श्रीरामाचे विश्रांती स्थान असून, ऐतिहासिक रामशेज किल्,ला तसेच गवळवाडी दरी मातोरी हद्दीलगत प्राचीन निसर्गरम्य दरीमाता मंदिर पर्यटकांचे आवडते स्थान आहे. अवैध उत्खननामुळे येथील निसर्गरम्य परिसराचा ऱ्हास होतो आहे. रिंग रोड या भागातून झाल्यास सर्वच प्रश्न मिटणार असून, शहरालगतच्या भागाचा योग्य विकास होईल. त्यामुळे या भागातून पुन्हा सर्वेक्षण करून तो प्रस्तावित करून पूर्ण करावा. अशी मागणी मनोज चौघुले, श्रद्धा चौघुले, महेश बनसोडे, मनोज कोठुळे, दिनेश धात्रक, दीपक धात्रक आदींनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.