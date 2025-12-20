नाशिक

Nashik Ring Road : नाशिक रिंग रोड: "मखमलाबादऐवजी दरी मातोरीमार्गे रस्ता करा"; ग्रामस्थांनी सरकारला दिला पर्यायी प्लॅन

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्ह्याच्या ‍या विकास आराखड्यात प्रस्‍तावित रिंग रोड हा दरी मातोरी, गवळवाडी, रामशेजमार्गे मानोरी असा नकाशावर आहे. त्‍याच अलाइनमेंटनुसार रस्ता करावा. यामुळे कमी खर्चात व कमी अंतरात रिंग रोड पूर्ण होणार असल्‍याचा दावा दरी मातोरी, गवळवाडी, रामशेज येथील ग्रामस्‍थांनी केला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, खासदारांसह अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

