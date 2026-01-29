Nashik Ring Road : नाशिकच्या विकासाला 'रिंग रोड'ची साथ! ३,९५४ कोटींचा निधी मंजूर, मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय

नाशिक: राज्याच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत नाशिक शहर परिक्रमा मार्गाला (रिंग रोड) मान्यता देतानाच, या महामार्गासाठी ३ हजार ९५४ कोटी रुपयांच्या खर्चास शासनाने मंजुरी दिली आहे. विशेष बाब म्हणून, प्रकल्पासाठी ५० टक्के भूसंपादन पूर्ण होताच कार्यारंभ आदेश देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला आहे..आगामी सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराभोवती परिक्रमा मार्गाची उभारणी करण्यात येत आहे. एकूण ६६.१५ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गातील १४ किलोमीटरचा भाग नाशिक शहरात असून, उर्वरित क्षेत्र ग्रामीण भागातील आहे. या प्रकल्पासाठी साधारणतः ७ हजार ९०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामध्ये केंद्र व राज्य सरकार खर्चाचा भार उचलणार आहे. या प्रकल्पामुळे नाशिकच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार असून, येत्या काळात शहराचा विस्तारही वाढणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. २७) मुंबईतील मंत्रालयात राज्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी राज्याच्या वाट्याच्या ३ हजार ९५४ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीतून भूसंपादनाला गती देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत..Kolhapur Farmer Protest : शेती वाचवण्यासाठी आंदोलनाचा ज्वालामुखी; निळपणमध्ये उस जाळून संताप व्यक्त.प्रस्तावित रिंगरोडसाठी २५ गावांमधील १ हजार ९६० गटांमधील जमीन संपादित करायची आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासन कामाला लागले आहे. आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून महामार्गासाठी आवश्यक ५० टक्के जमीन संपादित होताच कार्यारंभ आदेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या उभारणीमधील हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.