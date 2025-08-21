Nashik Accident : नाशिक रोडवर हृदयद्रावक अपघात; आई, मुलगी आणि गर्भातील बाळाचा मृत्यू

नाशिक रोड: येथील मुक्तिधाम मंदिरासमोरील रस्ता अतिक्रमण, वाहतुकीची कोंडी आणि बेजबाबदार वाहनचालकांमुळे कायमच धोकादायक ठरत आला आहे. नागरिक रोज जीव मुठीत धरून या रस्त्यावरून प्रवास करतात. याच मृत्यूच्या सापळ्यावर मंगळवारी (ता. १९) सायंकाळी हृदयद्रावक अपघात घडला. भरधाव ट्रकच्या धडकेत आई-मुलगी आणि अजून जन्माला न आलेल्या बाळाचा दुर्दैवी अंत झाला..बिटकोकडून देवळालीगावकडे जाणारा (एमएच ०४ ईएल ०४४६) ट्रक भरधाव जात असताना चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने प्रथम ट्रकने होंडा सिटी कारला जोरदार धडक दिली. त्यानंतर रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या दोन रिक्षा उडवून थेट रस्ता ओलांडणाऱ्या माय-लेकींना या ट्रकने धडक दिल्याने या अपघातात सुनीता भीमराव वाघमारे (वय ५०, रा. नाशिक रोड) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर आठ महिन्यांची गरोदर असलेली त्यांची मुलगी शीतल प्रेमचंद केदारे (२७, रा. मखमलाबाद, नाशिक) जखमी झाली. .नागरिकांनी तिला तत्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचार सुरू असताना शीतलचे बाळ दगावले आणि अखेर बुधवारी (ता. २०) उपचारादरम्यान शीतलचाही मृत्यू झाला. बाळंतपणासाठी शीतल माहेरी आली होती. पण अपघातामुळे आई-मुलगी आणि अजून जन्माला न आलेल्या बाळाचा मृत्यू झाला..या घटनेने संपूर्ण नाशिक रोड परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. मुक्तिधामसमोरील अतिक्रमण, वाहतुकीची कोंडी व वेगवान वाहनांमुळे नागरिकांना रोजच धोका पत्करावा लागत असल्याबाबत स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला..Shocking News : चार मुलांची आई प्रेमात आंधळी; १५ वर्षांनी लहान तरुणासोबत केलं लग्न; पती म्हणाला, वाचलो हेच नशीब नाही तर....मुक्तिधामसमोरील अतिक्रमण, वाहतुकीची कोंडी आणि वेगवान वाहने यामुळे रोजच जीव धोक्यात आहे. आत्ताच ठोस उपाययोजना न केल्यास अजून किती लोकांना बळी द्यावे लागतील, याची कल्पनाही नको!- अशोक तापडिया, भाजप पदाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.