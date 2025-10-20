नाशिक

Nashik Central Jail : नाशिक कारागृह पुन्हा चर्चेत! न्यायालयीन बंदीच्या चपलेत गांजा, कैदी पार्टी चौकशीच्या फेऱ्यात!

Ganja Found Hidden in Prisoner’s Shoe at Nashik Road Jail : न्यायालयीन बंदीला न्यायालयीन कामकाज आटोपून परत कारागृहात नेले असता अंगझडतीमध्ये गांजा सापडला. यामुळे बंदीला ने-आण करणारी शहर पोलिसांची कैदी पार्टी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली
सकाळ वृत्तसेवा
Limb group politics : 'लिंब गटात दाेन्ही राजेंचा लागणार कस'; इच्छुकांना शशिकांत शिंदेंच्या राष्ट्रवादीचा आधारनाशिक: नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन बंदीला न्यायालयीन कामकाज आटोपून परत कारागृहात नेले असता अंगझडतीमध्ये गांजा सापडला. यामुळे बंदीला ने-आण करणारी शहर पोलिसांची कैदी पार्टी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली अाहे.

