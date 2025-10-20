Nashik Central Jail : नाशिक कारागृह पुन्हा चर्चेत! न्यायालयीन बंदीच्या चपलेत गांजा, कैदी पार्टी चौकशीच्या फेऱ्यात!

Limb group politics : 'लिंब गटात दाेन्ही राजेंचा लागणार कस'; इच्छुकांना शशिकांत शिंदेंच्या राष्ट्रवादीचा आधारनाशिक: नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन बंदीला न्यायालयीन कामकाज आटोपून परत कारागृहात नेले असता अंगझडतीमध्ये गांजा सापडला. यामुळे बंदीला ने-आण करणारी शहर पोलिसांची कैदी पार्टी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली अाहे. .या प्रकरणी आयुक्तालयाकडून संबंधित कैदी पार्टीतील अंमलदारांची चौकशी सुरू असल्याचे समजते. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी बंदीसोबत हॉटेलमध्ये ‘ताव’ मारल्याचा प्रकार उघडकीस आला असता आयुक्तांनी कठोर भूमिका घेत कैदी पार्टीतील तिघांना पोलिस सेवेतूनच बडतर्फ केले होते. .नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाचे कर्मचारी नारायण राजपूत यांच्या फिर्यादीनुसार, गुरुवारी (ता. १६) नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असलेला बंदी नवनाथ साहेबराव गोरड यास न्यायालयीन कामकाजानिमित्त जिल्हा न्यायालयात नाशिक शहर मुख्यालयाच्या कैदी पार्टीने आणले होते. .न्यायालयीन कामकाज आटोपून परत त्यास मध्यवर्ती कारागृहात नेण्यात आले. त्या वेळी कारागृहात घेण्यापूर्वी त्याची कसून अंगझडती घेण्यात आली असता, त्याच्या चपलेमध्ये एक हजाराचा ४३ ग्रॅम गांजा आढळून आला होता. या प्रकरणी नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. यामुळे मुख्यालयाच्या कैदी पार्टीची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच कारागृहातील बंदी राजरोसपणे गांजा ओढतानाचे छायाचित्र, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. .त्यावरून मध्यवर्ती कारागृह चर्चेत आलेले असतानाच, बंदीच्या चपलेत गांजा आढळून आल्याने कारागृहात गांजा ओढण्याच्या प्रकरणावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच होत आहे. आर्थिक लागेबांधे कारागृहातील बंदींना जिल्हा न्यायालयात आणल्यानंतर त्याठिकाणी बंदीचे नातलग तसेच मित्रमंडळी पोलिस वाहनाभोवती गर्दी करतात..Limb group politics : 'लिंब गटात दाेन्ही राजेंचा लागणार कस'; इच्छुकांना शशिकांत शिंदेंच्या राष्ट्रवादीचा आधार.अगदी पोलिसांसमक्ष बंदींना कपडे, खाण्याचा डबा, खाण्याचे पदार्थ दिले जातात. पोलिसांकडूनही कोणताही मज्जाव केला जात नाही. यामागे आर्थिक लागेबांधे लपून राहिलेले नाहीत. कैदी पार्टीतही मुख्यालयातील काही ठराविकच अंमलदारांच्या नेमणुका केल्या जातात, ही बाबही नेहमीच चर्चेची राहिलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.