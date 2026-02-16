नाशिक

Nashik News : नाशिकच्या रस्त्यांवर धूळ अन् डोळ्यांना इजा; नेत्रविकारांच्या रुग्णांमध्ये २५ टक्क्यांनी वाढ!

Road Excavation Work Raises Dust Levels in Nashik : धूलिकणांमुळे डोळ्यांच्या संसर्गापासून इतर विविध नेत्रविकारांमध्ये वाढ झाली आहे. सामान्‍य परिस्थितीच्या तुलनेत तपासणीसाठी येणाऱ्या रुग्‍णांमध्ये साधारणतः पंचवीस टक्क्‍यांनी वाढ झाली असल्‍याची माहिती तज्‍ज्ञांनी दिली आहे.
