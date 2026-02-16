Nashik News : नाशिकच्या रस्त्यांवर धूळ अन् डोळ्यांना इजा; नेत्रविकारांच्या रुग्णांमध्ये २५ टक्क्यांनी वाढ!

नाशिक: शहरासह उपनगरीय भागांमध्ये ठिकठिकाणी रस्त्यांचे खोदकाम सुरू आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या धूलिकणांमुळे डोळ्यांच्या संसर्गापासून इतर विविध नेत्रविकारांमध्ये वाढ झाली आहे. सामान्य परिस्थितीच्या तुलनेत तपासणीसाठी येणाऱ्या रुग्णांमध्ये साधारणतः पंचवीस टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली आहे. .पुढील काही काळ विकासकामे सुरू राहणार असल्याने यादरम्यान डोळ्यांची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा व त्याच्याशी निगडित विविध विकासकामांचा धडाका सध्या शहरात सुरू आहे. त्यासाठी रस्त्यांचे खोदकाम केले जाते आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावर या खोदकामामुळे अक्षरशः धूळदाण झालेली आहे. या परिसरातून वाहन चालविताना चालकांना दुहेरी कसरत करावी लागत आहे. .हवेमुळे धूलीलिकण वातावरणात मिसळत असून, वाहनचालकांच्या डोळ्यांमध्ये जाऊन इजा झाल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. सौम्य ते गंभीर स्वरूपाच्या नेत्रविकाराच्या प्रकारांमध्ये वाढ नोंदविली गेली आहे. मात्र केवळ काही छोट्या उपाययोजना व सावधगिरीतून डोळ्यांची निगा राखता येऊ शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.....अशी घ्या डोळ्यांची काळजीदुचाकीधारकांनी हेल्मेटचा वापर करावाचालक, पादचाऱ्यांनी गॉगल किंवा चष्मा घालावादिवसातून किमान एक ते दोनवेळा डोळे स्वच्छ धुवावेबाहेरून आल्यानंतर चेहरा स्वच्छ करावानेत्रविकारांविषयी तक्रार उद्भवल्यास तातडीने सल्ला घ्यावाघरगुती उपचार करण्याचे टाळावे....या विकारांमध्ये झाली वाढडोळ्यांचा संसर्ग, डोळे लाल होणे, धूलिकणांमुळे डोळ्यांतील संवेदनशील भागांना इजा, डोळ्यांना खाज सुटणे, अतिप्रमाणात घाण निघणे, दृष्टी बाधित होणे अशा काही समस्या नागरिकांना भेडसावत आहेत..Mumbai: मुंबईतील १० रेल्वे स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष सुरू होणार; पण कोणत्या आणि सुविधा काय असणार? जाणून घ्या....गेल्या काही दिवसांमध्ये नेत्रविकाराच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. संसर्ग झाल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य व परिपूर्ण उपचार घ्यावा. उपचार अर्धवट सोडू नये. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे साध्या, सोप्या उपाययोजनांतून डोळ्यांची निगा राखता येऊ शकते. सावधगिरी बाळगल्यास नेत्रविकार होणार नाहीत.- डॉ. राजश्री कुटे, नेत्रविकारतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.