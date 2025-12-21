Shekhar Singh

Shekhar Singh

sakal 

नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी रेल्वेचे 'मिशन नाशिक रोड'; आयुक्त शेखर सिंह यांनी घेतला तयारीचा आढावा

Railway Planning Review Ahead of Nashik Kumbh Mela : भाविकांच्या सुरक्षित, सुरळीत व सोयीस्कर प्रवासासाठी रेल्वे विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी शनिवारी कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली.
Published on

नाशिक रोड: आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांच्या सुरक्षित, सुरळीत व सोयीस्कर प्रवासासाठी रेल्वे विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी शनिवारी (ता. २०) कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली.

