नाशिक
Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी रेल्वेचे 'मिशन नाशिक रोड'; आयुक्त शेखर सिंह यांनी घेतला तयारीचा आढावा
Railway Planning Review Ahead of Nashik Kumbh Mela : भाविकांच्या सुरक्षित, सुरळीत व सोयीस्कर प्रवासासाठी रेल्वे विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी शनिवारी कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली.
नाशिक रोड: आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांच्या सुरक्षित, सुरळीत व सोयीस्कर प्रवासासाठी रेल्वे विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी शनिवारी (ता. २०) कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली.