Nashik Bike Theft : नाशिक पोलिसांची मोठी कामगिरी! ५२ चोरीच्या दुचाकींसह ३ अट्टल चोरट्यांना ठोकल्या बेड्या

Nashik Road Police Bust Inter-District Bike Theft Racket : नाशिक रोड पोलिसांनी आंतरजिल्हा दुचाकी चोरी रॅकेटचा पर्दाफाश करत तीन आरोपींना अटक केली असून ४५ लाख रुपये किमतीच्या ५२ चोरीच्या दुचाकी हस्तगत केल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: पोलिसांनी दुचाकी चोरी करणाऱ्या तीन जणांना अटक करत त्यांच्याकडून सुमारे ४५ लाख किमतीच्या तब्बल ५२ दुचाकी हस्तगत केल्या. या चोरी झालेल्या दुचाकीच्या मूळ मालकांना शोधून त्याची शहानिशा करत त्या पुन्हा मूळ मालकांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या.

