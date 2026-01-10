Nashik Bike Theft : नाशिक पोलिसांची मोठी कामगिरी! ५२ चोरीच्या दुचाकींसह ३ अट्टल चोरट्यांना ठोकल्या बेड्या

नाशिक रोड: पोलिसांनी दुचाकी चोरी करणाऱ्या तीन जणांना अटक करत त्यांच्याकडून सुमारे ४५ लाख किमतीच्या तब्बल ५२ दुचाकी हस्तगत केल्या. या चोरी झालेल्या दुचाकीच्या मूळ मालकांना शोधून त्याची शहानिशा करत त्या पुन्हा मूळ मालकांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या..नाशिक शहर व उपनगरातून दुचाकी चोरीचे प्रमाण वाढत चालले असल्याने पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी पोलिसांना गुन्ह्यांचा उकल करण्यासाठी सूचना आणि मार्गदर्शन केले होते. याच दरम्यान एक जानेवारीला नाशिक रोड न्यायालय बाहेरील बाजूस पार्किंगमध्ये फिर्यादी लतीफ गुलाब शेख यांची दुचाकी (एमएच १५ डीजी २६६७) चोरट्यांनी चोरून नेली होती. नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..सदर गुन्ह्याचा तपास करीत असताना गुन्हे शोध पथकाचे विशाल पाटील यांना गोपनीय माहिती मिळाली की, २० ते ३० वयोगटाचे ३ संशयित हे आंतर जिल्ह्यात दुचाकी चोरी करून बनावट आरसी बुक व खोटी नंबर प्लेट बनवून चोरी केलेल्या मोटर सायकल विक्री करतात व खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीस बनावट कागदपत्रे दाखवून गाडी विकून फसवणूक करत आहेत. त्यानुसार पोलिस या तिघा संशयित दुचाकी चोरट्याचा शोध घेत होते. .दरम्यान संशयित हे ८ जानेवारीला नाशिक रोड, सिन्नर फाटा, सिटी लिंक बस डेपो येथे दुचाकी विक्री करण्याकरीता येणार असल्याची खात्रीशीर बातमी मिळाली. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे यांनी गुन्हेशोध पथकासोबत सिन्नर फाटा येथील सीटी लिंक बस डेपो येथे सापळा रचना..मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार ३ संशयित सदर ठिकाणी आले असता मोठ्या शिताफीने त्यांना पथकाने ताब्यात घेत त्यांच्याकडील चोरीच्या दोन दुचाकी ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे अधिक माहिती घेतील असता यश दीपक डावरे (वय ३० रा. फ्लॅट नं. ६, पुष्पक अपा, मंगलमुर्ती नगर, जेल रोड, नाशिक रोड), जावेद इस्माईल शेख (२४ वर्ष रा. न्यू स्टेशन वाडी, चंद्रमनी नगर, देवळाली कॅम्प), मुस्तफा मोहम्मद शेख (वय २२, रा. सात आळी, बुचडी मैदानाजवळ, देवळाली कॅम्प) अशी स्वत:ची नावे सांगितले. यावेळी त्यांच्या अंगझडतीत खिशात बनावट ४ आरसीबुक देखील मिळून आले..संशयित यांना पोलिस ठाण्यात आणून चौकशी केली असता त्यांनी नाशिक आयुक्तालयातील व जिल्हयाबाहेर एकूण ४५ लाख रूपये किमतीच्या ५२ दुचाकी चोरल्याची कबुली दिली. या सर्व दुचाकीची संशयित यांनी एका निर्जन ठिकाणी ठेवल्या होत्या. त्या सर्व पोलिसांनी जप्त केल्या..Sidco News : शहरवासीयांचा जीव धोक्यात! एकाच मांजात दोघे गंभीर जखमी.सदरची कामगिरी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक,उपायुक्त किशोर काळे, सहायक पोलिस आयुक्त संगीता निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिकरोड वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे, पोलिस निरीक्षक बडेसाब नाईकवाडे, सहायक पोलिस निरीक्षक प्रवीण सूर्यवंशी, तसेच गुन्हेशोध पथकाचे विशाल पाटील, सागर आडणे, महेंद्र जाधव, अरूण गाडेकर, रोहीत शिंदे, योगेश रानडे आदींनी केली..दुचाकी मूळ मालकांकडेनाशिक पोलिस आयुक्तालय हद्दीतून चोरीला गेलेल्या व त्यांची पोलिस ठाण्यात नोंद असलेल्या सर्व दुचाकी मालकांना पोलिसांनी संपर्क साधून त्यांना त्यांची दुचाकी पुन्हा देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.