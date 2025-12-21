नाशिक

Nashik Crime : नाशिक रोड पोलिसांची मोठी कारवाई; गावठी कट्टा अन् जिवंत काडतुसासह गुन्हेगार जेरबंद

Nashik Road Police Arrest Armed Criminal : गुन्हे शोध पथकाने कारवाई करत विनापरवाना गावठी कट्टा व जिवंत काडतूस बाळगणाऱ्या गुन्हेगारास अटक केली.
नाशिक रोड: नाशिक रोड पोलिसांच्या गुन्हे शोध पथकाने कारवाई करत विनापरवाना गावठी कट्टा व जिवंत काडतूस बाळगणाऱ्या गुन्हेगारास अटक केली.

