Nashik Crime : नाशिक रोड पोलिसांची मोठी कारवाई; गावठी कट्टा अन् जिवंत काडतुसासह गुन्हेगार जेरबंद

नाशिक रोड: नाशिक रोड पोलिसांच्या गुन्हे शोध पथकाने कारवाई करत विनापरवाना गावठी कट्टा व जिवंत काडतूस बाळगणाऱ्या गुन्हेगारास अटक केली. .मनोहर कैलास डोगले (वय २५, रा. अश्विनी कॉलनी, सामनगाव रोड, नाशिक रोड) हा सराईत गुन्हेगार विनापरवाना गावठी कट्टा बाळगून सिन्नर फाटा भाजीपाला मार्केट परिसरात असल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाल्यानंतर गुन्हे शोध पथकाने सापळा रचून संशयितास अटक केली. त्याच्या अंगझडतीत गावठी कट्टा, मॅगझीनसह जिवंत काडतूस असा सुमारे ३१ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..Nashik Crime : प्रेमाच्या धुंदीत सोडले घर अन्....नाशिक रोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे, पोलिस निरीक्षक बडेसाहेब नाईकवाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शोध पथकातील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रवीण सूर्यवंशी, हवालदार विशाल पाटील, महेंद्र जाधव, सागर आडणे, अरुण गाडेकर, रोहित शिंदे योगेश रानडे यांनी ही कारवाई केली.