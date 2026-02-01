Nashik Ring Road : रिंग रोड भूसंपादनाचा पेच! खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या उपस्थितीत अधिकारी आणि शेतकरी आमनेसामने

नाशिक रोड: प्रस्तावित ६० मीटर रुंद रिंग रोडच्या भूसंपादनाबाबत निर्माण झालेल्या संभ्रमावर व नागरिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (ता. ३१) महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. बैठकीस शेतकरी, जमीनधारक, तसेच गुंठेवारी प्लॉटधारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. या वेळी नागरिकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. .२०१७ मध्ये मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यातील डी.पी. रोड आणि सध्याच्या प्रस्तावित रस्त्यात मोठे बदल झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेली प्रत्यक्ष मार्किंग अद्याप न झाल्याने संभ्रम वाढत असून, कोणत्या सर्वे नंबरची जमीन संपादित होणार आहे व संबंधित मालकांची नावे स्पष्टपणे जाहीर करावीत, अशी मागणी करण्यात आली..जॉइंट मेजरमेंट करताना एका जमिनीत दोन मालक असतील तर दोघांचीही नावे नोंदवावीत, बाधित जमिनीचा योग्य मोबदला द्यावा, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली. जमिनीच्या मागील तीन वर्षांच्या मूल्यांकनानुसार मोबदला देणे, झोननिहाय दर निश्चित करणे, तसेच बालाजी देवस्थानच्या जमिनीचा मोबदला मूळ मालकालाच देण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली..भूसंपादन अधिकारी राजेंद्र वाघ यांनी नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करताना सांगितले, की हे भूसंपादन १/१/२०१४ च्या कायद्यानुसार केले जात असून, कलम ११ अंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. वतनाच्या जमिनींसाठी थेट मोबदला देण्यात येणार नसला, तरी जमिनीवर झालेल्या खर्चाचा विचार केला जाईल..कार्यकारी अभियंता विजय कोळी यांनी सांगितले, की एमएसआरडीसीच्या सल्लागारांच्या अहवालानुसार सुमारे ६६.६५ मीटर रुंद आणि १६.५ किलोमीटर लांबीचा रिंग रोड प्रस्तावित आहे. आतापर्यंत ३.४ किलोमीटर भागात मोबदला देण्यात आला असून, उर्वरित ठिकाणी तांत्रिक कारणांमुळे किरकोळ बदल होऊ शकतात. ज्या ठिकाणी अतिरिक्त जमीन घेतली जाईल, तेथे योग्य मोबदला दिला जाईल. रस्त्याला सर्व्हिस रोडची तरतूद असून, दोन पूल बांधण्यात येणार आहेत..GST Collection: जीएसटी संकलनाने मोडला विक्रम! 1.93 लाख कोटींचा महसूल, सरकारला मोठा दिलासा.दरम्यान, गुंठेवारी प्लॉटधारकांनी बैठकीत आपली नाराजी व्यक्त केली. ही बैठक केवळ शेतकऱ्यांसाठी ठेवण्यात आल्याने गुंठेवारी प्लॉटधारकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आम्ही शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करून पैसे दिलेले असून, त्यामुळे मिळणारा मोबदला आम्हालाच मिळावा, अशी मागणी करत अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. .बैठकीस प्रांताधिकारी अर्पिता ठुबे, उपजिल्हाधिकारी रवींद्र भारदे, भूसंपादन अधिकारी राजेंद्र वाघ, एमएसआरडीसीचे अधिकारी, वकील, तसेच पाथर्डी, पिंपळगाव खांब, वडनेर दुमाला, विहीतगाव, देवळालीगाव, एकलहरे आदी गावांतील बाधित शेतकरी, गुंठेवारीधारक व निवासी घरमालक उपस्थित होते. नागरिकांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.