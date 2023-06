Nashik Crime News : मिरचीची पूड, चाकूचा धाक दाखवून लुटणाऱ्याला अटक

By

Nashik Crime News : मिरचीची पूड डोळयात फेकून व चाकूचा धाक दाखवून चोरी करणाऱ्याला शहर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.

अर्जुन रावसाहेब राऊत (रा. गोल्डन पैठणी,अंगणगाव) हे १७ मेच्या रात्री अकराच्या सुमारास जेवण करून बोटींग क्लब येथे फिरण्यासाठी गेले होते. (Robber arrested who show threat of chilli powder and knife nashik crime news)

येथे सायंकाळी अनेक जण फिरण्यासाठी येतात. मात्र अंधाराचा फायदा घेत दोघांनी राऊत यांच्याजवळ येवून दारू पिण्यासाठी पैसे मागितले. मात्र राऊत यांनी नकार दिला.

त्यावेळी दोघांनी त्यांच्या डोळयात मिरचीची पूड फेकन व चाकूचा धाक दाखवुन त्यांच्याकडील विवो कंपनीचा ७००० हजार रुपयांचा मोबाईल घेत पळ काढला. त्यावरून येवला शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

गुन्हयाच्या तपासात तांत्रिक विश्लेषणाच्या मदतीने व गोपनीय माहितीच्या आधारे संशयित राहुल कैलास कदम (२९ वर्षे रा. पढेगाव, ता. कोपरगाव, जि.नगर) याला ताब्यात घेत त्याची तापसणी केली. चोरी केलेला विवो कंपनीचा मोबाईल तसेच गुन्हयात वापरलेली बजाज पल्सर दुचाकी (एमएच १५,सीजे २७६६) हा मुददेमाल हस्तगत केला आहे.

ही कारवाई मनमाड उपविभागीय पोलिस अधिकारी सोहल शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर पोलिस निरीक्षक नंदकुमार कदम, उपनिरीक्षक सूरज मेढे, संदीप पगार, सतीश बागूल, बाबा पवार, गणेश पवार, मोबाईल सेलचे हेमंत गिलबिले यांनी केली आहे.