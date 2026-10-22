जबरीलुटीतील दोनवर्षापासुन फरारींना अटक

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जळगाव : जबरीलुटीच्या गुन्ह्यात दोन वर्षांपासून फरार संशयिताना अटक करणारे पथक.
लुटीच्या गुन्ह्यात दोन वर्षांपासून फरारींना अटक
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २२ : धरणगाव पोलिस ठाणेंतर्गत जबरी चोरीच्या गुन्ह्यात मागील दोन वर्षांपासून फरार दोन संशयितांना गुन्हेशाखेच्या पथकाने गुप्त माहितीच्या आधारे अटक केली आहे.
जिल्ह्यातील फरारी आरोपींचा शोध घेऊन त्यांना अटक करण्याच्या उद्देशाने पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले होते. या अनुषंगाने स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथक तयार करण्यात येऊन शोध सुरू होता. धरणगाव पोलिस ठाणे अंतर्गत दाखल जबरी लूटच्या गुन्ह्यात दोनवर्षांपासून फरारी संशयितांची गुप्त माहिती मिळाली होती.
धुळ्यातून केली अटक
त्यानुसार गुन्हशाखेच्या पथकातील उपनिरीक्षक संतोष पवार, हरिलाल पाटील, नीलेश सोनवणे, राहुल कोळी, विलास गायकवाड व महेश सोमवंशी यांच्या पथकाने प्राप्त गुप्त माहितीचा शोध घेत संशयित अजय भाईदास थोरात (वय २७ वर्षे, रा. नवलनगर, ता. जि. धुळे). संभाजी बाळू पाटील (वय २६ वर्षे, रा. सातरने, ता. जि. धुळे) अशा दोघांना धुळ्यातून बेड्या ठोकल्या आहेत. अटकेतील संशयिताना धरणगाव पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.