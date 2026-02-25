Agricultural News : कांदा उत्पादकांसाठी गुड न्यूज! निर्यात शुल्कातील जाचक अटी हटवल्या; आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा कायम राहणार

लासलगाव/नाशिक: निर्यात क्षेत्रात खळबळ उडविणाऱ्या निर्यात शुल्क परतावा योजनेतील (आरओडीटीईपी) दरकपातीच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने अवघ्या एका दिवसात दुरुस्ती करीत कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे..सोमवारी (ता. २३) जाहीर करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत परताव्याचा दर १.९५ टक्क्यांवरून ०.९५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे निर्यातदारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. मात्र, मंगळवारी (ता. २४) सुधारित अधिसूचना काढत कृषी व अन्न उत्पादनांना या कपातीतून वगळण्यात आले..हा आदेश भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने जारी केला आहे. सुधारित आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे, की वस्तू वर्गीकरणाच्या पहिल्या ते चोवीस क्रमांकाच्या अध्यायांतील कृषी व अन्न उत्पादनांवर कमी केलेले परतावा दर लागू होणार नाही. या अध्यायांमध्ये बहुतेक सर्व कृषी व अन्न उत्पादनांचा समावेश होत असल्याने शेतकरी व निर्यातदारांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे..सोमवारच्या निर्णयाने निर्माण झाली चिंताकेंद्र सरकारने निर्यात प्रोत्साहन योजनेचे ‘तार्किकीकरण’ करीत अनेक वस्तूंवरील प्रोत्साहन दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत कपात झाल्याने निर्यातदारांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. विशेषतः कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर त्याचा थेट परिणाम होईल, अशी भीती वर्तवली जात होती. .निर्यात क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, परताव्याचा दर कमी झाल्यास निर्यात खर्च वाढतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. आधीच विविध देशांशी कडवी स्पर्धा असताना अशी कपात भारतीय निर्यातदारांसाठी अडचणीची ठरली असती..दुरुस्तीमुळे दिलासासुधारित आदेशानुसार कृषी व अन्न उत्पादनांवर पूर्वीप्रमाणेच परतावा लाभ कायम राहील. त्यामुळे कृषी निर्यातदारांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. केंद्राने तातडीने निर्णयात बदल करून कृषी क्षेत्राला धक्का बसू नये, याची काळजी घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निर्यातदारांचे म्हणणे आहे, की हा निर्णय झाला नसता तर भारतीय कृषी उत्पादनांची जागतिक बाजारातील स्थिती कमकुवत झाली असती. विशेषतः कांदा, डाळी, फळे, भाजीपाला यांसारख्या उत्पादनांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला असता..कांदा निर्यातदारांना मोठा आधारनाशिक जिल्हा हा देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक पट्टा म्हणून ओळखला जातो. लासलगाव ही आशियातील मोठी कांदा बाजारपेठ मानली जाते. येथून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची निर्यात केली जाते. परतावा लाभ कायम राहिल्याने निर्यात खर्च नियंत्रणात राहणार असून, व्यापार सुरळीत राहण्यास मदत होणार आहे..केंद्राची भूमिकानिर्यात प्रोत्साहन योजना संतुलित ठेवत असताना कृषी क्षेत्राला धक्का बसू नये, हा केंद्राचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तातडीने दुरुस्ती करून कृषी व अन्न उत्पादनांना सवलत देण्यात आल्याने निर्यात क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. एकंदरीत, अवघ्या एका दिवसात घेतलेल्या या दुरुस्तीमुळे कृषी निर्यातदार आणि शेतकरी दोघांनाही मोठा दिलासा मिळाला असून, बाजारातील अनिश्चिततेला आळा बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत..farming Success Story: दीड एकरात पिकलेल्या टरबुजाची कमाल! निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यांनी मिळविले साडेपाच लाखांचे उत्पन्न, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.निर्यातीवर परिणाम झाला असता तर त्याचा थेट फटका आम्हा शेतकऱ्यांना बसला असता. बाजारभाव घसरण्याची शक्यता होती. पण, सरकारने कृषी उत्पादनांना परतावा कपातीतून वगळल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. निर्यात सुरळीत राहिली तर शेतकऱ्यांच्या मालाला मागणी आणि चांगला दर मिळण्यास मदत होईल.- रवी होळकर, कांदा उत्पादक.परतावा दरात अचानक कपात झाल्याने निर्यातदारांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली होती. निर्यात खर्च वाढल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपली स्पर्धा कमी होण्याची भीती होती. मात्र, केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय दुरुस्त करून कृषी व अन्न उत्पादनांना सवलत दिली, हा अत्यंत सकारात्मक निर्णय आहे. यामुळे कांदा निर्यात कायम ठेवणे आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळवून देणे शक्य होईल.- मनोज जैन, कांदा निर्यातदार.कृषी निर्यात हा केवळ व्यापाराचा विषय नसून, लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे. निर्यात प्रोत्साहनात कपात केल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतमालाच्या दरावर होतो. त्यामुळे सरकारने निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.