Agricultural News : कांदा उत्पादकांसाठी गुड न्यूज! निर्यात शुल्कातील जाचक अटी हटवल्या; आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा कायम राहणार

Centre Revises RODTEP Rate Cut Within a Day : सोमवारी जाहीर करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत परताव्याचा दर १.९५ टक्क्यांवरून ०.९५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे निर्यातदारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
लासलगाव/नाशिक: निर्यात क्षेत्रात खळबळ उडविणाऱ्या निर्यात शुल्क परतावा योजनेतील (आरओडीटीईपी) दरकपातीच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने अवघ्या एका दिवसात दुरुस्ती करीत कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे.

